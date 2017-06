SIRESP diz que não houve interrupções na rede durante incêndio

É dito ainda que foi instalada uma "estação móvel no dia 18" pela manhã enquanto as estações eram reparadas, facto que aconteceu no dia seguinte.









Quanto às cinco estações que ficaram "parcialmente destruídas pelo incêndio", o relatório assegura que "mantiveram a cobertura entre os operacionais no terreno". Entraram, sim, em "modo local", permitindo a comunicação entre quem estava no terreno via "walkie-talkie" mas não entre estações.É dito ainda que foi instalada uma "estação móvel no dia 18" pela manhã enquanto as estações eram reparadas, facto que aconteceu no dia seguinte.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

O relatório do SIRESP, entregue esta terça-feira ao primeiro-ministro e divulgado na página do Governo, garante que não houve interrupção no funcionamento da rede durante o incêndio em Pedrógão Grande.De acordo com o relatório, das quinze estações base existentes, cinco ficaram danificadas pelo fogo, mas nenhuma delas ficou fora de serviço "em consequência do incêndio".No documento, com 41 páginas , é dito que, no primeiro dia de incêndio (dia 17), "as situações de congestionamento não foram significativas, particularmente até às 23h00".