Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sócrates volta a negar património e contas na Suíça

Arguido da 'Operação Marquês' reage às notícias de arresto de propriedades.

07.10.17

José Sócrates deu este sábado uma conferência de imprensa em que voltou a apontar baterias à investigação.



"O processo Marquês parece ter inaugurado hoje uma nova etapa. O Ministério Público decidiu notificar arrestos através dos seus assessores de imprensa que prestam serviço no Expresso"



O antigo primeiro-ministro nega ser o dono das propriedades que, segundo as notícias avançadas este sábado, serão alvo de arresto por pedido do MP e garante que nunca teve qualquer conta na Suíça.



O político diz que a "tese delirante de fortuna escondida, nunca passou de um abuso" e que "a verdade está esclarecida nos autos".



Lembre-se que o Expresso noticiou este sábado que o MP ordenou o arresto de dois andares comprados por Carlos Santos Silva - amigo de Sócrates e arguido no processo - à mãe de José Sócrates e também de uma herdade no Alentejo comprada em nome de Silva mas que a investigação acredita ser do antigo líder do PS.



Comentando estes negócio, José Sócrates diz que a mãe vendeu a casa que tiha em Lisboa a Carlos Santos Silva "porque decidiu voltar a viver em Cascais, onde tinha amigas". Nega a tese de que se trate de um negócio fictício. Sobre o monte alentejano comprado pela sua ex-mulher, Sofia Fava, com Santos Silva como fiador, Sócrates diz: "não tive nada a ver com esse negócio".