Superdragão morre a mergulhar no Douro por aposta de 100 euros

Tinha sido condenado no processo do Gangue de Valbom.

15:18

Bruno Coutinho, de 33 anos, pertencente aos Superdragões, claque do FC Porto, estava a divertir-se, na madrugada desta terça-feira, na Ribeira do Porto. Uma aposta de amigos levou-o a dar um mergulho fatal. O homem caiu e bateu com a cabeça nas escadarias quando tentava lançar-se à água do rio Douro. O 'superdragão' estava em liberdade, depois de ter sido condenado no processo do Gangue de Valbom.





Bruno Coutinho e um grupo de amigos estariam alcoolizados quando terão apostado 100 euros em como este seria capaz de saltar para o rio. Segundo alguns relatos, alguns dos amigos, percebendo o estado de embriaguez de Bruno, ainda o tentaram travar, enquanto outros o incentivavam.

Foi transportado para o Hospital de Santo António onde deu entrada em estado grave cerca das 04h30, mas acabou por morrer.



"Quando ele caiu, alguns amigos aperceberam-se e vieram logo a correr. Eram muitos a tentar tirá-lo das escadas e a socorrê-lo", contou ao CM Gastão Teixeira, figura incontornável de salvamentos na Ribeira, segundo o qual os bombeiros foram alertados de imediato por um vigilante do barco ‘Invicta’, da empresa Douro Azul.



Alguns amigos ainda o tentaram salvar, mas foram os bombeiros que o resgataram já em paragem cardiorrespiratória.



A vítima, solteira, era segurança em discotecas da cidade do Porto e morava no Bairro do Cerco, na mesma cidade. Tinha perdido a mãe há cerca de um mês. O incidente aconteceu numa noite em que as bebidas alcoólicas são mais baratas, sendo considerada "de bastante lucro" para os comerciantes.



Bruno foi condenado a sete anos de cadeia em julho de 2010 no âmbito do processo do gang de Valbom. Esteve envolvido em vários roubos à mão armada.



Em 2006 tinha estado envolvido numa fuga à GNR que culminou com a morte de um jovem de 21 anos. Era ele quem conduzia o carro e foi condenado a um ano de prisão.

O militar que alvejou o carro onde os suspeitos fugiam também foi condenado.