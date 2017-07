Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Vi logo que era um explosivo”

Vítor Fernandes encontrou objeto em Pedrógão Grande.

Por Paula Gonçalves e José Durão | 10:31

Um objeto suspeito encontrado por um morador de Salaborda Nova, Pedrógão Grande, na zona consumida pelas chamas foi entregue à GNR pelo presidente da Junta de Vila Facaia. Vítor Fernandes, 39 anos, encontrou o engenho junto a uma estrada, a cerca de três quilómetros de Vila Facaia, uma semana após o incêndio que matou 64 pessoas e deixou mais de duas centenas feridas.



"No início pensei que fosse uma peça de um trator, mas quando me aproximei vi logo que era um explosivo e estavam três buracos no chão", conta Vítor Fernandes, que trabalha na Junta de Freguesia. Entregou o objeto ao colega, José Luís, que também não teve dúvidas: "Tem jeito de ser um explosivo. Era em metal e tinha o feitio de uma bomba de foguete, mas grande". O artefacto foi depois entregue à GNR por José Dinis, presidente da Junta de Vila Facaia. A população diz que foram encontrados outros objetos semelhantes, mas José Dinis garante ao CM que só viu aquele.



A descoberta vem reforçar as suspeitas dos habitantes relativamente às causas do fogo de Pedrógão. Dália Fernandes, de Escalos Fundeiros, onde o fogo começou, não tem dúvidas de que "houve mão criminosa". Só assim entende que "passado pouco tempo do início do fogo aqui, já estivesse a arder numa zona oposta, a um quilómetro de distância".



José Luís partilha da mesma opinião e diz ter ouvido "coisas a rebentar pelos cabeços e lá no meio da mata não há botijas de gás". Acrescenta que o som "vinha do lado contrário à ‘estrada da morte’, por isso não eram os carros a explodir". João Viola, morador de Nodeirinho, também diz ter ouvido entre 15 a 20 explosões seguidas, "como se fosse um bombardeamento".