Ambulâncias paradas no Algarve por falta de pessoal

Viaturas de Alcantarilha, Quarteira, Olhão e Faro pararam em vários turnos.

Por Rui Pando Gomes | 08:38

A ambulância de emergência do INEM estacionada em Alcantarilha, Silves, esteve esta segunda-feira parada, entre as 8h00 e as 16h00, por falta de pessoal. O problema já afetou outras viaturas de socorro que têm base na região do Algarve, durante o mês de dezembro.



Segundo o CM conseguiu apurar, nas últimas semanas estiveram inoperacionais, durante vários turnos, as ambulâncias de Alcantarilha, Quarteira, Olhão e Faro. Ontem, a viatura de emergência estacionada em Alcantarilha foi uma das afetadas com a falta de profissionais do INEM. As ambulâncias de Olhão e Faro estiveram paradas em vários turnos na primeira quinzena de dezembro.



Questionada pelo CM, a direção do INEM assumiu que "se têm verificado períodos pontuais de inoperacionalidade nas ambulâncias de emergência médica próprias do INEM", apontando como motivo "a carência de profissionais da categoria de técnico de emergência pré-hospitalar", cujo concurso para contratação de mais elementos se encontra "a decorrer mas que só previsivelmente no início de 2018 estará concluído".



Segundo garante o organismo de socorro, a inoperacionalidade pontual de algumas ambulâncias "não compromete a prestação de cuidados de emergência médica pré-hospitalar porquanto o sistema integrado de emergência médica funciona em rede de complementaridade e numa lógica de redundância com os meios dos parceiros do INEM".