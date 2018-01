Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Enfermeiros queixam-se de “exaustão”

Sindicato alerta para qualidade dos cuidados de saúde.

Por Francisca Genésio | 09:50

Os enfermeiros portugueses estão "exaustos" com a condição atual do Serviço Nacional de Saúde (SNS).



"Os enfermeiros queixam-se de terem de seguir turnos constantemente, isto é, da manhã para a tarde e da tarde para a noite. Não há gozo de folgas e descanso a que têm direito e depois, claro, não conseguem trabalhar em condições, estão todos a trabalhar até à exaustão", disse ao Correio da Manhã Emanuel Boieiro, membro do Sindicato dos Enfermeiros.



Para o sindicalista, a contratação de 200 enfermeiros até ao final de março não vai resolver o problema. "Está a decorrer um concurso para os Cuidados de Saúde Primários, destinado a 774 enfermeiros. Este ministro da Saúde acha que 200 chegam?", sublinhou Emanuel Boieiro, acrescentando que "este é um problema estrutural. Não se consegue dar qualidade ao Serviço Nacional de Saúde nestas condições".



Pormenores

200 enfermeiros até março

O primeiro-ministro António Costa anunciou no início deste ano a contratação de 200 enfermeiros "até ao final de março" para assegurar uma "acrescida capacidade de resposta" dos hospitais face à elevada procura de cuidados de saúde.



Tratamentos em causa

"Os enfermeiros não conseguem tratar os doentes porque as macas acumulam-se nos corredores. Já sugerimos ao ministro da Saúde que a gestão clínica passasse para os enfermeiros para evitar estas situações", afirmou Emanuel Boieiro.