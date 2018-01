Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sobrelotação afetou Urgências de Faro

Salas com capacidade para 24 doentes chegavam a ter 80.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

Quando o pico da gripe se intensificou, os enfermeiros que trabalham nas Urgências do hospital de Faro vieram denunciar uma situação de "caos" no serviço.



A denúncia foi acompanhada por fotografias que ilustravam situações de "utentes em macas dias e até semanas", que se acumulavam em corredores e salas, descreviam os enfermeiros. Salas com capacidade para 24 doentes chegavam a ter 80 para apenas cinco enfermeiros, referiam numa carta que enviaram à administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), que gere os hospitais na região Sul do País.



Os profissionais diziam já não aguentar as condições de trabalho e afirmavam temer pela segurança deles próprios e dos utentes. Em resposta, a administração do CHUA garantiu que "apesar dos picos de afluência" conseguiu "sempre dar uma resposta de qualidade aos utentes".