Furacão ‘Ophelia’ traz chuva e vento forte

Tempestade passa amanhã ao largo dos Açores e dirige-se para as Ilhas Britânicas.

Por João Saramago | 01:30

Ofuracão ‘Ophelia’ desloca-se pelo oceano Atlântico em direção à Europa podendo, no domingo, ter repercussões na costa da Península Ibérica a norte do Cabo Raso (Cascais), avança a Agência Estatal Espanhola de Meteorologia (AEMET), numa informação confirmada pela Marinha.



O fenómeno levará a um aumento da intensidade do vento, a uma maior agitação marítima e à ocorrência de chuva, divulgou a AEMET.



Após a passagem do furação pelo Atlântico em direção às Ilhas Britânicas, as previsões meteorológicas indicam, em Portugal continental, a ocorrência de chuva durante toda a próxima semana, em particular no litoral norte.



Ao mesmo tempo, irá ocorrer uma descida acentuada da temperatura. Em Lisboa, por exemplo, estão previstos 31ºC no domingo e 24ºC no dia seguinte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



Nos Açores, a passagem do furação ‘Ophelia’ no dia de amanhã terá repercussões nas ilhas de São Miguel e de Santa Maria, com previsão de chuva forte e rajadas de vento que, em Santa Maria, poderão ser superiores a 100 quilómetros por hora, divulgou o IPMA, com base em dados disponibilizados pelo Centro Nacional de Furacões, de Miami (EUA).