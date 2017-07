Gentil Martins reage à polémica com Ronaldo

Cirurgião considera a homossexualidade "anómala" e garante discordar "totalmente" do uso de barrigas de aluguer.

Gentil Martins já reagiu publicamente à polémica gerada relativamente aos seus comentários sobre Cristiano Ronaldo.



Na nova missiva, citada na íntegra pelo jornal Expresso, o cirurgião volta a reiterar que discorda "totalmente" com a utilização de barrigas de aluguer, "quer como pediatra, quer como ser humano". Volta, igualmente, a dizer que considera a homossexualidade "anómala".



"Quanto à homossexualidade, lamento quem sofra com essa questão, que continuo a considerar anómala, sem no entanto deixar de respeitar os seres humanos que são", diz.



Gentil Martins fala, igualmente, da "celeuma" gerada pelas suas declarações sobre Dolores Aveiro. "Nunca foi minha intenção ofender a mãe de Ronaldo, pessoa que não conheço pessoalmente", admite, assegurando que nunca desejou que a polémica gerada pelas suas palavras "tivesse acontecido".



Recorde-se que o médico chamou "estupor moral" a Cristiano Ronaldo por este ter decidido ter filhos sem mãe, culpando Dolores Aveiro por não ter dado educação ao filho.



"Considero um crime grave. É degradante, uma tristeza. O Ronaldo é um excelente atleta, tem imenso mérito, mas é um estupor moral, não pode ser exemplo para ninguém", disse o cirurgião, durante uma entrevista.



"Toda a gente tem direito a ter mãe. Mais: Penso que uma das grandes culpadas disto é a mãe dele. Aquela senhora não lhe deu educação nenhuma", rematou, deixando também a sua opinião sobre a homossexualidade.



"Não vou tratar mal uma pessoa porque é homossexual, mas não aceito promovê-la. Se me perguntarem se é correto? Acho que não. É uma anomalia, é um desvio da personalidade. Como os sadomasoquistas ou as pessoas que se mutilam", reiterou.