Lobo recolhido na A4 está a ser tratado

Os ferimentos aparentam ter sido provocados, segundo o responsável, por um atropelamento.O animal selvagem está agora a recuperar no CRAS, completamente isolado e com contacto mínimo com os humanos. A vigilância permanente é feita através de câmaras de vídeo e o contacto com os veterinários limitado apenas aos períodos de alimentação e medicação.Filipe Silva referiu que se prevê um longo período de recuperação para o lobo que, posteriormente e se tudo correr bem, poderá ser devolvido à natureza, numa operação que terá que ser coordenada com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).De acordo com um comunicado do ICNF, a recolha do animal, que aconteceu na segunda-feira, foi feita através do seu Departamento Norte, em articulação com o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR de Bragança e com uma equipa do Hospital Veterinário da UTAD.O CRAS da academia transmontana trata uma média de 300 animais selvagens por ano, 85% a 90% dos quais aves, provenientes do Norte e Centro do país. Os ferimentos estão na maior parte dos casos relacionados com a atividade humana, como tiros, atropelamentos ou a manutenção em cativeiro. A eletrocussão é também uma das causas dos ferimentos dos animais.Depois de recuperados alguns animais são devolvidos à natureza, numa ação que, regra geral, é acompanhada de ações pedagógicas e palestras direcionadas para as crianças das escolas da região.Este centro de recuperação além de receber, acolher, tratar e reabilitar a fauna selvagem autóctone, dedica-se à formação de profissionais para trabalharem com estes animais e à investigação na conservação da fauna selvagem e do seu habitat.