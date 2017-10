Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 70 concelhos do continente em risco 'máximo' de incêndio

Risco nos distritos de Faro, Portalegre, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Viseu, Aveiro, Porto, Braga, Vila Real e Bragança

Por Lusa | 08:58

Mais de 70 concelhos de 13 distritos de Portugal continental apresentam esta quinta-feira risco 'máximo' de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



De acordo com o instituto, em causa estão mais de 70 concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Viseu, Aveiro, Porto, Braga, Vila Real e Bragança.



O IPMA colocou ainda em risco 'muito elevado' e 'elevado' de incêndio vários concelhos de quase todos os distritos do continente (18).



O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o 'reduzido' e o 'máximo'.



O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.



Às 06h30, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) dava conta de um incêndio em curso, cinco em resolução e 11 em fase de conclusão.



Quanto ao estado do tempo para hoje, o IPMA prevê para as regiões Norte e Centro céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade na faixa costeira a sul do Cabo Mondego.



Está também previsto vento fraco, soprando por vezes moderado do quadrante sul nas terras altas e subida de temperatura, em especial no litoral.



Na região Sul prevê-se céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade na faixa costeira ocidental e no barlavento algarvio e durante a tarde, possibilidade de aumento temporário de nebulosidade no interior com ocorrência de aguaceiros e trovoada.



A previsão aponta ainda para vento em geral fraco predominando do quadrante sul, soprando por vezes moderado nas terras altas e pequena subida da temperatura mínima e descida da temperatura máxima no litoral oeste.



No que diz respeito às temperaturas, as mínimas vão variar entre 07 graus Celsius (em Bragança) e os 19 (em Portalegre e Faro) e as máximas entre 25 (em Lisboa) e os 32 (em Braga, Évora, Beja e Santarém).