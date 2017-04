Mais segurança nas estradas na Semana Santa

Conheça os números da sinistralidade na Operação Páscoa









O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Nos últimos cinco anos, a GNR registou 3405 acidentes na operação da Páscoa, com um total de 21 vítimas mortais. Com o objetivo de reduzir estes números, os militares avançam amanhã, às 00h01, para as estradas, tentando assim prevenir comportamentos de risco por parte dos condutores que se deslocam dentro do País para praias e celebrações religiosas.Com o feriado de Sexta-feira Santa, as forças de segurança acreditam que o maior fluxo de trânsito deverá fazer-se sentir ao final do dia de amanhã e na manhã de sexta. Depois, a atenção das autoridades aponta para o final da tarde de domingo, com o regresso das famílias a casa. A condução sob o efeito do álcool, o excesso de velocidade, o uso do telemóvel durante a condução, a não utilização do cinto de segurança e a incorreta ou não utilização de cadeirinhas para transporte de crianças são as principais preocupações das autoridades na estrada.A GNR junta-se assim à PSP que iniciou na segunda-feira a Operação Polícia Sempre Presente – Páscoa em Segurança 2017, com ações à entrada e saída dos centros urbanos, bem como em zonas de diversão noturna e de maior aglomeração de pessoas. Hoje, esta operação é reforçada por agentes da polícia espanhola que vêm dar apoio, numa altura em que há mais turistas espanhóis no País. Este reforço vai ser feito em quatro distritos: Lisboa, Porto, Braga e Faro.Também os aeroportos portugueses recebem hoje uma ação da PSP, no âmbito da Operação Pégasus. Visa "promover a deteção e identificação de pessoas na posse ilegal de armas, droga, artigos furtados, que estejam ilegais no país ou sobre as quais recaiam mandados judiciais", informou a polícia em comunicado. As operações decorrem até às 23h59 de domingo, encerrando assim a época festiva.