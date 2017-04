Máximas de abril mais altas 5,7 graus

Em alguns locais de Trás- -os-Montes, Ribatejo e Alentejo, a diferença chegou a superar os 20 graus. A temperatura mais baixa, entre 1 e 11 de abril, foi registada dia 2, em Miranda do Douro, com a estação meteorológica a marcar -1,2 graus.



No período entre 1 e 11, acrescenta o IPMA no relatório ontem divulgado, os dias foram quentes e as noites frias, com valores de temperatura mínima próximos ou abaixo do normal para o mês de abril. Esta situação resultou numa amplitude térmica (diferença entre máxima e mínima) superior a 15 graus em grande parte do território.Em alguns locais de Trás- -os-Montes, Ribatejo e Alentejo, a diferença chegou a superar os 20 graus. A temperatura mais baixa, entre 1 e 11 de abril, foi registada dia 2, em Miranda do Douro, com a estação meteorológica a marcar -1,2 graus.

A maioria do território de Portugal Continental está sob o efeito de uma onda de calor, que começou no dia 2 de abril e se vai prolongar "por mais alguns dias, em particular nas regiões do interior". Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), apenas Algarve e alguns locais do litoral ocidental escapam às temperaturas "muito superiores aos valores normais para este mês".A média da máxima, registada entre os dias 1 e 11, foi de 23,9 graus, mais 5,7 do que o valor médio verificado entre 1971 e 2000. Também a média (15,9 graus) foi superior (+2,7 graus) ao período de referência.O dia 11, terça-feira, foi o mais quente de abril, com a estação meteorológica de Mora a registar 32,5 graus. Rio Maior (32,3), Pegões (32,3), no Montijo, e Pinhão (32,1), em Alijó, foram os locais com valores superiores a 32 graus. Refere o IPMA que foram registadas temperaturas acima dos 30 graus em mais 20 outros locais.