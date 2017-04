Ministério abre 4600 vagas para efetivos

"Não é de desvalorizar, mas há mais de dez mil contratados com horário anual e completo", firma Vítor Godinho. O ME diz que os três concursos terão início até à Páscoa e que o número de vagas subiu nos três concursos face a anos anteriores.



O Ministério da Educação (ME) abriu 4609 vagas para o concurso interno quadrienal destinado a professores do quadro que pretendam mudar de escola e aproximar-se da residência. A portaria ontem publicada em Diário da República indica ainda a existência, segundo o ME, de "4540 vagas negativas", correspondentes a lugares de quadro que se extinguirão caso os professores que as ocupam mudem de escola."Ter 4609 vagas não é despiciendo, mas não será um concurso com número recorde, como o ME apregoou. Era preciso pelo menos dez mil vagas positivas para haver mais movimentação de docentes. Assim, muitos vão continuar longe de casa", disse aoVítor Godinho, da Fenprof.Já Arlindo Ferreira, do blogue Arlindovsky, diz que "o ME anulou muitas vagas negativas" e acredita que "haverá muita movimentação de docentes".