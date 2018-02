Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Multas do ambiente valem 12,8 milhões ao Estado

Há um número crescente de crimes ambientais praticados em Portugal.

Por João Saramago | 08:19

Há um número crescente de crimes ambientais praticados em Portugal. Os mais recentes dados divulgados pelo Ministério do Ambiente indicam que, no último ano, o montante em coimas foi de 12,8 milhões de euros, depois de em 2016 terem sido registadas coimas de 6,6 milhões de euros e de 4,5 milhões em 2015.



Em 2017 foram realizadas 1351 ações de fiscalização e inspeção em Portugal, 705 em 2016 e 638 em 2015. Destas, no rio Tejo ocorreram 403 em 2017 e 248 no ano anterior.



Entretanto, no recente caso de poluição no Tejo, na zona de Abrantes, foram colocados em segredo de justiça os resultados da investigação realizada à espuma acumulada no rio.