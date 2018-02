Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Passaporte português cobiçado nos EUA

Documentação portuguesa facilita viagens.

Por João Saramago | 01:30

Há um maior número de inscritos nos consulados portugueses nos Estados Unidos da América (EUA). Os dados do Ministério dos Negócios Estrangeiros, referentes a 2016, indicam um total de 315 mil portugueses registados, mais 121 mil face aos 194 mil registos de 2015. Uma variação que traduz um salto de 62%.



Para o conselheiro das comunidades pelo círculo do Estado de Nova Jérsia, Bruno Correia Machado, a inscrição de mais portugueses nos consulados pode ser explicada pelo "maior interesse em obter o passaporte português".



"É um passaporte muito procurado na área dos negócios porque garante maior facilidade para viajar do que o passaporte dos Estados Unidos. Por exemplo, para o Brasil não é preciso visto", referiu.



A residir há 16 anos nos EUA, Bruno Correia Machado adiantou que "há entre os jovens lusodescendentes um interesse crescente pela língua portuguesa e também pela obtenção do passaporte, documento cuja obtenção obriga ao registo num dos consulados".



Além dos EUA, o Observatório da Emigração avançou dados referentes a mais 23 países, com o registo de cerca de quatro milhões de emigrantes.



Metade habita na França e no Brasil

Os registos consulares desceram de 4 028 869 inscritos, em 2015, para 3 978 235, no ano seguinte. Só em França e no Brasil, habita praticamente metade (49%) da emigração portuguesa. Os dados não contabilizam a comunidade sul-africana, constituída por 122 mil pessoas em 2014.



Departamento de Segurança Interna observa maior chegada de imigrantes

O departamento norte-americano de Segurança Interna revelou que, em 2016, os serviços de imigração registaram a entrada de 1006 portugueses, quando no ano anterior foram 857, o que traduz uma subida de 17,4%. Em 2016, a emigração portuguesa para os Estados Unidos voltou a superar, pela primeira vez desde 2007, as mil entradas.



O ano de 2016 foi o último da administração do presidente Barack Obama. Em 2001, ano do ataque do 11 de setembro, emigraram 1601 portugueses. O valor mais alto do século.



PORMENORES

Trabalhadores nas obras

Os portugueses nos Estados Unidos trabalham, na sua maioria, na construção civil, indústria, no comércio e na reparação de automóveis, segundo um estudo divulgado, em 2014, pelo Observatório da Emigração.



Sem visto em 173 países

Portugal surge na quinta posição entre os países com maior número de Estados em que não é necessário visto para viajar. O passaporte dispensa esse documento em 173 estados. Alemanha lidera a lista, com 177 países onde é dispensado visto.



Registo consular único

Até 2019 ficará concluído o projeto do ato de inscrição única consular, que arrancou numa experiência-piloto em 2017, em Barcelona. A medida visa manter o mesmo registo mesmo que o emigrante mude de casa.