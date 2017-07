Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rasgo na raspadinha suspende 5 mil euros a apostadora

Santa Casa não paga porque talão se rasgou.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

"Festejei muito quando percebi que ganhei cinco mil euros, mas agora parece um pesadelo." O desabafo é de Célia Esteves, de 41 anos e residente em Vila Verde, que em maio comprou uma raspadinha de dez euros premiada com cinco mil. Ainda não recebeu o prémio, já que a raspadinha tem um rasgo de dois centímetros, o que impossibilita o pagamento, como previsto no regulamento.



"Meti a raspadinha na bolsa e ao chegar a casa, quando a retirei, rasgou um bocadinho", explica a apostadora, empregada numa ótica. Na delegação dos Jogos Santa Casa no Porto "sugeriram que enviasse um email para o júri do concurso".



Foi o que fez, e na resposta os Jogos Santa Casa sugerem o envio da raspadinha original por carta registada. "Tenho receio por não ficar com qualquer registo de que a enviei." Os Jogos Santa Casa remetem uma reação a este caso para hoje.



Ontem, os Jogos Santa Casa anunciaram alterações no Joker (que vai ser suspenso a partir de 6 de agosto) e Totobola. Neste jogo, eliminam-se os jogos de reserva: se não houver jogo, é cancelado e consideram-se como certos todos os prognósticos 1X2. O Super 14 passa a ser de aposta 1X2, em vez do número exato de golos.



Segundo os Jogos Santa Casa, também há alteração no pagamento de prémios com valores entre 2 mil e 5 mil euros, que são feitos pelos mediadores.