Sintra detetou infestação da "lagarta do pinheiro" em pelo menos oito escolas

Após se deslocarem ao local, os técnicos camarários avaliaram as situações e os meios necessários para as intervenções, que se iniciaram na quarta-feira e decorrem até à próxima semana.



A autarquia esclareceu que, no caso do JI Cacém nº 1, os técnicos municipais e da empresa responsável pela desinfestação verificaram que, devido à localização dos ninhos da processionária, era "preciso utilizar meios de acesso mecânico", como plataformas elevatórias e gruas.



"As condições atmosféricas, muita chuva e vento, não permitiram a realização total da intervenção, uma vez que é realizada com pulverização, a qual seria ineficaz", explicou hoje à Lusa uma fonte oficial da autarquia, acrescentando que foram "colocadas cintas de captura à volta dos trincos dos pinheiros (fitas com cola)" e que, na sexta-feira, será concluída a pulverização e retirada dos ninhos.



O problema também foi detetado nas EB D. Pedro IV (Queluz) e Escola Secundária (ES) Stuart Carvalhais (Massamá), que não dependem do município, mas as direções executivas já "têm indicação da Dgeste [Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares] para proceder a uma aquisição de serviços", adiantou a autarquia.



A processionária, conhecida como "lagarta do pinheiro", é um inseto que ataca pinheiros e cedros, provocando danos nas árvores e que ameaça a saúde pública, quando ocorre perto de locais habitados ou frequentados por pessoas e animais domésticos.



Segundo a autarquia, este tipo de infestações não costuma ocorrer "nesta altura do ano", situação que "pode ser eventualmente favorecida pelas atuais condições atmosféricas".



"Porque é de uma questão de saúde pública que se trata, estranha-se que a celeridade indispensável à situação não tenha sido observada, quando mais de sete dias úteis se viram transcorridos desde o alerta feito pela direção" do JI Cacém nº1, criticou, em comunicado, o movimento independente Sintrenses com Marco Almeida (SCMA).



Para o SCMA também "se estranha mais ainda que não tenha sido garantida uma inspeção prévia e a sua monitorização antes da sua manifestação efetiva -- procedimento que poderia e deveria encontrar-se planificado".



A mesma fonte oficial da autarquia recusou as críticas, assegurando que a câmara "tem ao longo dos anos mantido sempre o mesmo procedimento no que diz respeito a estas infestações: depois do alerta é realizado o diagnóstico, com identificação das necessidades técnicas de cada intervenção e, posteriormente, são acionados os meios para a sua debelação".



A praga da "processionária do pinheiro" foi identificada em pelo menos oito estabelecimentos de ensino do concelho de Sintra, decorrendo intervenções para erradicar a infestação desta lagarta que ameaça a saúde pública, anunciou esta quinta-feira a autarquia.A Câmara de Sintra informou que foi alertada para infestações da chamada "lagarta do pinheiro" em árvores no recinto de seis escolas a cargo do município, no exterior de um estabelecimento e em outros dois que dependem do Ministério da Educação.A primeira situação foi detetada a 13 de janeiro, no Jardim de Infância (JI) Cacém nº1, obrigando a interditar parte do recreio para evitar eventuais reações alérgicas nas crianças, por efeito do contacto com pelos urticantes dos bichos espalhados pelo ar.