Aquisição da TVI agita mercado dos media

Certo é que este negócio veio agitar o mercado português de media. E se as ações da Media Capital ontem subiram apenas 3,67% para 3,11 euros (só está no mercado 0,26% da empresa, já que a Prisa detém 94,69% e ABanca 5,05%), a Impresa, dona da SIC, valorizou 10,55% para 0,44 cêntimos, o valor mais alto desde 29 de fevereiro de 2016, segundo o ‘Jornal de Negócios’.Já a Cofina, que detém o, subiu 1,27%. Isto porque os investidores acreditam que a NOS poderá contra-atacar a Altice entrando na Impresa. Contactada, a operadora não fez comentários.Ao, várias fontes dizem que a NOS já terá advogados a analisar um possível negócio.

Sete meses depois das primeiras notícias que davam conta do interesse da Altice em comprar a Media Capital, a empresa francesa assumiu, finalmente, que iniciou "interlocuções exploratórias" para comprar a participação que a Prisa tem na dona da TVI.Contactada pelo, o grupo espanhol, que esta sexta-feira realiza uma assembleia geral de acionistas onde o negócio poderá ser abordado, optou por não fazer mais comentários, remetendo para o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A mesma posição teve a Altice que com este negócio poderá seguir uma linha de investimentos que já tem em outros mercados (em França detém os jornais ‘Liberation’ e ‘L’Express’ e vários canais de TV; em Israel tem a produtora Altice Studios e o canal i24 News; e nos EUA detém a estação News 12).