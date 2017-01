Campo Pequeno TV negoceia entrada na Vodafone e na Nowo

Cerca de um ano depois do seu lançamento, a Campo Pequeno TV está, segundo apurou o CM, a negociar a entrada na grelha da Vodafone e da Nowo (antiga Cabovisão). O canal de tauromaquia, o único do mundo associado a uma praça de toiros, está já presente na oferta da NOS e do MEO e conta com mais de 1600 subscritores, que pagam uma mensalidade de 7,5 euros.

A estação transmite corridas antigas realizadas na praça do Campo Pequeno, entrevistas e documentários dedicados à tauromaquia. Além disso, emite touradas das temporadas em curso (a de 2017 arranca a 6 de abril, num espetáculo onde o espanhol Juan José Padilla é o cabeça de cartaz).

