Portugueses elegem a CMTV para se informarem sobre a grande tragédia dos fogos

CMTV registou esta segunda-feira a melhor audiência de sempre, com 5,2% de share no dia.

10:56

Os portugueses elegeram novamente a CMTV como o canal preferido para se manterem informados sobre a grande tragédia nacional dos fogos no norte e no centro do país.

Ontem, segunda-feira, uma gigantesca operação de televisão, montada pela CMTV, acompanhou em permanência, e em direto de mais de duas dezenas de locais em todo o país, o trabalho de localização e identificação das vítimas, bem como do reconhecimento dos estragos causados pelas chamas, e ainda o combate aos fogos que persistiram até ao fim do dia.

Em resultado deste trabalho da redacção do Correio da Manhã em todo o país, em prol da informação permanente dos portugueses, a CMTV registou ontem a melhor audiência de sempre, com 5,2% de share no dia, o que corresponde a 95700 espectadores a cada minuto do dia.

No total, perto de 2 milhões de portugueses escolheram a CMTV para se informarem.

A concorrência, quer a SIC Notícias, com 4,4% de share, quer a TVI 24, com 2,1%, quer a RTP3, com 1,7%, ficaram atrás da televisão do Correio da Manhã, no canal 8 do MEO e da NOS, de acordo com os dados finais da GFK.

Além do acompanhamento do combate e do rescaldo dos fogos, a CMTV está a emitir, desde o início da semana passada, uma série de reportagens sobre as famílias das vítimas do fogo de Pedrógão, há 4 meses, que continuam sem apoios depois da tragédia de junho.

Esse conjunto de reportagens é subordinada ao lema "A CMTV não esquece", e continuará a ser emitida, pelo menos, até ao próximo fim de semana.