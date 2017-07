Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cofina exige afastamento de Arons de Carvalho da ERC

Grupo que detém o CM apresentou pedido de suspeição ao presidente da ERC e petição a Ferro Rodrigues.

Por Hugo Real | 01:30

A Cofina Media, que detém o CM, entregou ontem na ERC um pedido de suspeição contra Arons de Carvalho, vice-presidente do regulador, que visa o seu afastamento de todos os processos envolvendo o grupo Cofina. Ao mesmo tempo, foi entregue uma petição na Assembleia da República, solicitando a destituição do cargo, por falta de idoneidade de Arons de Carvalho.



"Decorrente de uma avaliação ponderada, no seguimento de notícias publicadas até noutros órgãos de informação, referentes às escutas da ‘Operação Marquês’, em que José Sócrates transmitia instruções ao referido vice-presidente contra o CM, nunca por este desmentidas, não resta se não apresentar um incidente de suspeição contra Arons de Carvalho", explica ao CM Martim Menezes, advogado da CCA ONTIER, que representa a Cofina no processo.



Em causa está uma notícia publicada no jornal ‘Sol’ que, dando conta de conversas telefónicas entre José Sócrates e Arons de Carvalho, revelou que o ex-primeiro-ministro pressionou o vice-presidente da ERC para "uma decisão favorável e por unanimidade" do regulador numa deliberação sobre o Correio da Manhã, "que poderia usar depois a seu favor nas ações judiciais que moveu contra o CM", o que veio a acontecer.



Tendo em conta esta informação, a Cofina sublinha que Arons de Carvalho "tinha o dever de pedir escusa" do processo e, como não o fez, "colocou em causa a sua imparcialidade e isenção".