Festival da Eurovisão custa 12 milhões à RTP

Para já, grupo público recusa avançar números mas o valor está inscrito em documento a que o CM teve acesso.

Por Duarte Faria | 09:46

O Festival da Eurovisão 2018, que se realiza em Lisboa a 8, 10 (meias-finais) e 12 de maio (final), vai custar cerca de 12 milhões de euros aos cofres da RTP. Este é o custo estimado pela empresa pública e inscrito no Plano de Atividades para o próximo ano, a que o CM teve acesso.



Segundo o documento, este é um "compromisso de grande alcance que a RTP irá gerir numa lógica de eficiência, mas que implica requisitos técnicos e encargos de envergadura". Contudo, o montante total dos gastos com o maior certame da música europeia só ficará fechado no fim do ano, já que ainda decorrem negociações com os parceiros, sabe o CM.



Contactado, o grupo público optou por não comentar, remetendo para as declarações dadas esta semana por Gonçalo Reis durante uma apresentação da 63ª edição do evento, que terá o palco principal na Altice Arena. O presidente da RTP garantiu que este será "o festival mais económico dos últimos dez anos, mas com um alto nível de sofisticação".



"Queremos um registo simples e autêntico, como fez Salvador Sobral [vencedor da edição deste ano da Eurovisão]", acrescentou.



A câmara e o Turismo de Lisboa vão financiar o evento com 5 milhões de euros e o Turismo de Portugal também irá contribuir com uma verba não especificada. São esperadas mais de 30 mil pessoas para assistir ao certame que acontece pela primeira vez em solo nacional e cujo custo total deverá ser inferior a 23 milhões de euros.