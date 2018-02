Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Música de Diogo Piçarra acusada de plágio na Internet

Tema levou cantor a passar à segunda semifinal do Festival da Canção.

14:17

Diogo Piçarra passou este domingo à segunda semifinal com o tema "Canção do Fim", que esta segunda-feira está a ser acusada de plágio na Internet.



O cantor recebeu a pontuação máxima do júri e do Público com a música que agora está a ser comparada com o tema "Abre os Meus Olhos", do álbum "Cânticos do Reino", da Igreja Universal do Reino de Deus.



Compare os dois temas: