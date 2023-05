Aposta da Semana: Benfica com festa rija ou estragada em Alvalade?

Liga portuguesa, Ligas europeias, os jogos multiplicam-se, mas as atenções estão viradas para um estádio, o de Alvalade. Sporting e Benfica disputam, na 32ª jornada, o dérbi de Lisboa, um jogo que pode tudo decidir ou começar com tudo decidido – caso o Porto perca no sábado. Sairá o Benfica campeão ou o Sporting vai fazer vingar o seu brio? O Porto tem um jogo complicado em Famalicão, enquanto o Marítimo joga a permanência em casa com o Vizela e o Braga tem uma deslocação recheada de perigos ao Bessa.

Em Inglaterra também pode ficar tudo decidido, caso o Manchester City ganhe em casa ao Chelsea, equipa londrina em crise e que, logo a seguir, viaja de novo para Manchester para defrontar um United que só quer a Champions. O Brighton pode, porém, provocar um desgosto a Guardiola, num jogo em atraso da 32ª jornada.

Liga portuguesa: insulares querem segurar play-off

Sexta-feira, 19 de maio, 21h15

Foto: gettyimages

Dica: Marítimo ganha. Insulares em crise, mas fizeram nove golos nos últimos cinco jogos, Vizela somente dois.

Jogo entre equipas que já atravessaram melhores momentos. O Marítimo ocupa o lugar de play-off de subida/descida, com mais três pontos do que o Paços de Ferreira, e precisa de pontuar como de pão para a boca, pois não vence há quatro jogos (três derrotas). O Vizela está tranquilo a meio da tabela, mas também não vence há cinco encontros (também três derrotas).

A iniciativa de jogo deverá pertencer, seguramente, aos insulares, que têm aqui alguns pontos de vantagem sobre os minhotos. Os vizelenses marcaram somente dois golos nos últimos cinco jogos, enquanto os maritimistas fizeram nove nesse mesmo período. A exibição da equipa do Funchal em Alvalade, bem como o futebol apresentado em termos globais, dá favoritismo ao Marítimo, que deverá atacar com tudo. A odd Betclic está bem interessante.

Liga portuguesa: com tudo para ser um grande espetáculo

Sábado, 20 de maio, 18h00

Foto: gettyimages

Dica: As duas equipas marcam (sim). No Bessa, 62 por cento dos jogos tiveram golos de ambos os lados.

Jogo muito complicado para os minhotos, que ainda não garantiram matematicamente o terceiro lugar. O Braga visita o Boavista, que ocupa apenas o 11º lugar, mas que em sua casa, no Bessa, é um osso duro de roer. Aliás, os axadrezados são a sétima melhor equipa da Liga portuguesa como anfitriã, somando somente três derrotas, e venceram as últimas três receções. Acontece que os guerreiros também são fortes fora de portas, com 12 vitórias em 16 saídas.

A isto juntam-se outros dados interessantes: o Boavista marcou em 81 por cento dos jogos em casa e em 62 houve golos de ambos os lados, sendo que os bracarenses faturaram em 88 por cento das partidas longe da Pedreira. Num jogo em que o Boavista entrará sem pressão e o Braga irá à procura do golo (fez cinco no último jogo, mas também sofreu três), é muito provável que ambas as equipas marquem e a odd Betclic está convidativa.

Liga portuguesa: dragão à espera de sarilhos

Sábado, 20 de maio, 20h30

Foto: gettyimages

Dica: Porto/Empate e abaixo de 3,5 golos. Só dois jogos em Famalicão e três visitas do Porto tiveram mais de 3,5 golos.

Lembram-se do sarilho que foi a eliminatória das meias-finais da Taça de Portugal? O Porto ganhou 2-1 em Famalicão, mas depois perdeu no Dragão por 2-1, nos 90 minutos, e só no prolongamento decidiu a coisa. Agora, os portistas regressam a casa de uma das equipas em melhor forma neste campeonato, e com a espada a pender sobre as suas cabeças. É que se perderem, o Benfica é automaticamente campeão, e mesmo o empate deixa as águias a um ponto do título.

Essa pressão poderá causar problemas ao Porto, perante uma equipa que já mostrou saber o que fazer para contrariar o futebol dos campeões nacionais. O Porto é favorito, mas a nossa dica é cautelosa, perante o contexto do encontro. Assim, sugerimos um Porto ou empate num jogo com menos de 3,5 golos. A odd Betclic é muito boa, pois prevê dois resultados possíveis e aponta para uma tendência óbvia: apenas três dos 16 jogos do Porto fora de casa tiveram mais de 3,5 golos e só duas das 16 receções do Famalicão.

Liga portuguesa: festa do Benfica ou “pirraça” do Sporting?

Domingo, 21 de maio, 20h30

Foto: gettyimages

Dica: Abaixo de 2,5 golos. Só duas das últimas dez visitas do Benfica ao Sporting tiveram mais de 2,5 golos.

Os dérbis entre Sporting e Benfica já são o que são, intensos, com os adeptos vencedores sempre prontos a picarem os perdedores, e este ano tem um condimento extra, que é a possibilidade de o Benfica se sagrar campeão em casa do grande rival – ou chegar a esse jogo já com o título no bolso. A verdade é que as águias têm a segurança de poderem decidir tudo na última jornada ante o último classificado Santa Clara, e isso pode jogar a favor dos visitantes.

Assim, acreditamos que o Benfica vai entrar muito forte no jogo, a arriscar e à procura de marcar cedo, com o Sporting mais na expetativa. Se esse facto é suficiente para apontar favoritismo aos encarnados, não sabemos, mas o histórico é implacável: nas últimas dez visitas a Alvalade, o Benfica perdeu somente uma vez e ganhou cinco. Ainda assim, vamos fugir a um desfecho e vamos olhar para golos. Nessas tais dez partidas em Alvalade, apenas duas tiveram mais de 2,5 tentos, pelo que é de aproveitar a excelente odd Betclic para abaixo de 2,5 golos.

Premier League: citizens podem “passar por cima” do Chelsea

Domingo, 21 de maio, 16h00

Foto: gettyimages

Dica: Manchester City e acima de 3,5 golos. City pode ser campeão e marca 3,3 golos por jogo em casa.

O Manchester City pode arrumar já com o título da Premier League. Basta uma vitória para a equipa de Pep Guardiola sagrar-se tricampeã de Inglaterra e tal deve acontecer já no próximo domingo. Dizemos “deve” porque não só o City está numa grande forma, como o adversário é o Chelsea, equipa multimilionária que vai penando no 11º lugar da tabela com apenas duas vitórias nos últimos dez jogos.

O City, melhor ataque e melhor defesa da prova, vai em 11 vitórias seguidas e não perde há 14 jornadas, marca em média 3,3 golos por jogo em casa e tem tudo para passar por cima de um Chelsea amorfo, pouco intenso e que não sabe marcar golos. A nossa dica? Vitória do City e acima de 3,5 golos. A odd Betclic está um estouro.

Premier League: Brighton vai brilhar mais do que o City

Quarta-feira, 24 de maio, 20h00

Foto: gettyimages

Dica: Brighton ou empate. Brighton é sexto, está em forma e City poderá fazer muitas mudanças.

O desenrolar deste jogo depende muito daquele que abordámos anteriormente. Se o City chegar já campeão ao Sul de Inglaterra, é bem natural que Pep Guardiola proceda a inúmeras alterações no seu onze inicial neste jogo em atraso da 32ª jornada da Liga inglesa, e isso, perante um sensacional Brighton, pode ser fatal – ou no mínimo causar dores de cabeça.

Tirando a surpreendente goleada de 5-1 na receção ao Everton, a temporada do Brighton tem sido… “bright”. Ocupa o sexto posto e tem tudo para uma qualificação europeia, costuma causar muitos problemas aos grandes do futebol inglês e, caso o City abrande, o campeão pode sair deste jogo com um mau resultado. Apontamos para um resultado duplo, com vitória ou empate do Brighton, e a odd Betclic está forte.

Premier League: Chelsea de novo bombo da festa

Quinta-feira, 25 de maio, 20h00

Foto: gettyimages

Dica: Manchester United e acima de 1,5 golos. United favorito marca média de 1,8 golos em Old Trafford.

Partida fundamental para o United de Bruno Fernandes e Diogo Dalot na luta por uma vaga na Liga dos Campeões e que pode ser apenas mais um desafio penoso para o Chelsea. Os red devils vão alternando exibições de grande nível com outras sofríveis e são bem menos regulares do que os londrinos, esses sim, uma equipa que mantém sempre o mesmo registo… paupérrimo.

O United não perde em casa desde a primeira jornada e vai numa sequência de quatro triunfos seguidos em Old Trafford, enquanto os blues raramente somam triunfos e estão a meio da tabela, contando apenas cinco vitórias em 17 deslocações. Os de Manchester marcam em média 1,8 golos por jogo em casa, pelo que apontamos para um triunfo caseiro e mais de 1,5 golos.