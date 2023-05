Aposta da Semana: Benfica confirma recuperação ou Braga vira a mesa?

Mais um jogo do título. Depois do Benfica-Porto, os contextos mudaram e agora é o Benfica-Braga que pode ter um peso grande na corrida pelo cetro nacional. Será o Benfica capaz de desforrar-se da derrota na Pedreira, ou vingará o excelente momento do Braga na Liga portuguesa? Entretanto, o Porto, à espreita, tem uma difícil deslocação ao terreno do quinto classificado Arouca, a sensação da temporada. Jornada entusiasmante esta 31ª, não?

Lá por fora temos a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, com um Real-City e um Milan-Inter, dois embates em que o difícil é saber qual o mais interessante. Em Inglaterra, o United visita uma equipa que tem sido seu carrasco nos tempos mais recentes, enquanto em Itália, a Roma de José Mourinho recebe o Inter, numa luta sem tréguas por um lugar na Champions.

Premier League: surpresa que já não é surpresa

Quinta-feira, 04 de maio, 20h00

Foto: gettyimages

Dica: Brighton ganha. Histórico recente tem sido favorável às gaivotas do Sul de Inglaterra.

Como o futebol muda. Há uns tempos seria impensável considerar o Brighton favorito ante o poderoso Manchester United, mas é o que a excelente odd Betclic nos diz desta partida. E não só, também os registos mais recentes nos levam a equacionar a possibilidade de um desaire dos red devils no extremo sul de Inglaterra.

Na primeira volta, em agosto, os the seagulls foram a Old Trafford ganhar por 2-1. Um pouco antes, no final de 2021/22, em maio, o United já havia sido goleado por 4-0 no terreno do Brighton e na última vez que os dois conjuntos se encontraram, nas meias-finais da Taça de Inglaterra, há poucas semanas, em pleno Estádio de Wembley, a equipa de Bruno Fernandes e Diogo Dalot só ganhou nas grandes penalidades. Agora, o Brighton, que ainda tem o quinto lugar na mira e ganhou três dos últimos quatro encontros em casa, vai querer cimentar a superioridade recente. E tem tudo para o conseguir perante um adversário que só ganhou uma das últimas quatro deslocações.

Liga portuguesa: gansos marcam primeiro que algarvios

Sexta-feira, 05 de maio, 20h15

Foto: gettyimages

Dica: Equipa a marcar o 1º golo: Casa Pia. Gansos marcaram 1º em 47% dos jogos em casa, mas algarvios sofreram 1º em 73% das saídas.

Os jogos do Casa Pia em casa e do Portimonense fora não costumam render muitos golos. Somente 33% das receções dos gansos tiveram mais de 2,5 tentos, o mesmo que em 40% das deslocações dos homens de Portimão. Os resultados recentes dizem-nos que os lisboetas estão numa má fase, com quatro derrotas e um empate nas últimas cinco partidas, incluindo dois desaires em casa, enquanto o Portimonense vem de ser goleado em Braga.

Assim, prever o desfecho deste jogo torna-se difícil, pelo que o melhor é mesmo seguir tendências fortes. É certo que o Casa Pia marcou primeiro em apenas 47% dos jogos no seu reduto, mas tendo em conta que os algarvios consentiram primeiro em 73% das visitas, é caso para acreditar que os anfitriões fazem abanar as redes primeiro. A odd Betclic para este cenário está forte.

Liga portuguesa: potencial jogo do título na Luz

Sábado, 06 de maio, 20h30

Foto: gettyimages

Dica: Total de golos Acima de 3,5. Benfica marca 2,9 golos por jogo em casa, Braga 2,3 fora e só a vitória interessa.

Primeiro foi o Benfica-Porto, mas como o dragão ganhou, ficou tudo baralhado e agora poderá ser este o jogo do título. Faltam quatro jornadas para o final da Liga portuguesa, o Benfica precisa de três triunfos, mas tem dois jogos de elevado grau de dificuldade. Um é em Alvalade, ante o Sporting, o outro em casa, com o Braga, que está a atravessar a melhor fase da época. Conseguirão os encarnados confirmar a subida de forma que sugeriram em Barcelos? Irão os guerreiros roubar pontos às águias e lançar uma reta final ainda mais empolgante?

A primeira derrota da época do Benfica foi precisamente na Pedreira, com o Braga, por expressivos 3-0. Aliás, os minhotos ganharam duas das últimas três visitas à Luz, mas na época passada foram… passados a ferro por 6-1. Tendo em conta estes factos, bem como os 2,9 golos por jogo marcados pelo Benfica em casa e os 2,3 pelo Braga fora, arriscamos aqui um desafio com mais de 3,5 tentos, pois apenas a vitória interessa aos dois conjuntos. A odd Betclic está imperdível.

Serie A: poucos golos esperados em Roma

Sábado, 06 de maio, 17h00

Foto: gettyimages

Dica: Total de golos Abaixo de 2,5. Roma marca só 1,5 golos em casa, Milan 1,3 fora.

Três equipas estão praticamente coladas na luta pelo quarto lugar: Milan, Inter e Roma. As duas últimas defrontam-se na capital italiana, em jogo crucial da 34ª jornada, que poderá começar a definir que formações poderão jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada. E o prognóstico é tudo menos fácil.

A Roma, que vai mostrando qualidade, em especial em casa, sofreu uma espécie de desgosto no último jogo no Olímpico, pois marcou nos descontos, mas sofreu o empate do Milan logo a seguir. Agora recebe o Inter, que parece estar numa boa fase, mas que ganhou somente uma das últimas cinco saídas. Assim, preferimos olhar para os golos. A Roma não passa de 1,5 marcados em casa, o Milan de 1,3 fora de portas. A odd Betclic para menos de 2,5 golos está boa para uma múltipla.

Liga portuguesa: jogo de risco para dragão em Arouca

Segunda-feira, 08 de maio, 21h15

Foto: gettyimages

Dica: Total de golos Abaixo de 2,5. Arouca sofre apenas 1,1 golos em casa, Porto marca só 1,6 fora.

O Arouca é a equipa-sensação da Liga 2022/23, não há volta a dar-lhe. Está no quinto lugar, com mais quatro pontos que o sexto, e antes da derrota na 30ª jornada com o Rio Ave vinha de oito jogos sem perder, com cinco vitórias pelo meio. A formação de Armando Evangelista está em forma e, apesar do mau registo histórico com o Porto (perdeu sempre nas receções ao dragão e foi goleado por 4-0 na primeira volta), não dá para ignorar a capacidade arouquense.

A este contexto junta-se o facto de os homens da casa sofrerem poucos golos no seu reduto. Em 15 receções permitiram parca média de 1,1 tento por partida. Enquanto isso, os dragões têm ganho diversas vezes pela margem mínima nesta fase e não passam de 1,6 golos fora. Motivos mais do que suficientes para termos um jogo com menos de 2,5 tentos. Está forte a odd Betclic.

Liga dos Campeões: e prever quem ganha este?

Terça-feira, 09 de maio, 20h00

Foto: gettyimages

Dica: Resultado duplo Real ou empate. De Bruyne pode não estar no seu melhor, Benzema poupado para este jogo.

O Bernabéu recebe uma autêntica final antecipada da Liga dos Campeões. O atual detentor do título recebe aquela que é, para muitos, a formação em melhor forma no futebol mundial, o Manchester City, de Pep Guardiola. O poderio do City será posto à prova em casa do "rei da Champions" e este poderá ser um jogo complicado para os ingleses. Porquê?

Toda a gente reconhece a capacidade de Erling Haaland ou de Bernardo Silva, mas é Kevin De Bruyne quem "mexe os cordelinhos" de toda a manobra ofensiva dos citizens e é fundamental nas transições ofensivas. O belga tem estado lesionado e, mesmo que jogue, poderá não apresentar-se nas melhores condições. Ao mesmo tempo, o Real poupou Karem Benzema na jornada da Liga, para ter o francês no seu melhor, pelo que é mais do que natural que o atacante marque, como costuma nestes jogos. Pensamos que o Real, em casa, é favorito, mas a mais segura hipótese dupla Real/empate está com excelente odd na Betclic.

Liga dos Campeões: Derby della Madonnina versão Champions

Quarta-feira, 10 de maio, 20h00

Foto: gettyimages

Dica: Milan ganha. Milaneses mostraram, com o Nápoles, uma mentalidade forte na Champions.

Derby della Madonnina nas meias-finais da Liga dos Campeões. Sim, nós sabemos, podia ser o Porto ou o Benfica no lugar do Inter, mas são os nerazzurri que vão enfrentar o Milan em San siro. Com os rossoneri como anfitriões, os jogos entre estas duas equipas têm sido pautados por um certo equilíbrio, mas vemos aqui um pequeno favoritismo para a equipa de Rafael Leão.

Os quartos de final ante o Napoli mostraram um Milan em crescendo de forma e com uma personalidade forte nos jogos a doer da Champions. Além disso, venceu quatro dos cinco jogos em casa esta temporada na prova, enquanto o Inter saiu por cima em duas de cinco deslocações. A odd Betclic para o triunfo do Milan está imperdível.