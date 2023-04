Aposta da Semana: Benfica e Porto em guerra sem quartel pelo título

Os dois principais candidatos ao título da Liga portuguesa jogam este fim de semana e nenhum tem margem para errar. O Benfica, em clara quebra, visita um Gil Vicente que não ganha há vários jogos e, mais preocupante, não marca há cinco, enquanto na Invicta, o Porto recebe um Boavista que parece em crescendo, mas que longe do Bessa fraqueja. Teremos deslize de um dos grandes na 30ª jornada?

Em Alvalade, o Sporting recebe um Famalicão em forma e, lá por fora, o foco está na Premier League. O Tottenham, acabado de ser goleado, recebe o Manchester United, o Arsenal, em quebra de forma nítida, é anfitrião a um Chelsea que está a viver uma temporada para esquecer, enquanto a "trituradora" do Manchester City se prepara para trucidar o West Ham. Em Itália, José Mourinho tem uma saída traiçoeira.

Premier League: crise dos spurs abre porta aos golos

Quinta-feira, 27 de abril, 20h15

Foto: gettyimages

Dica: As duas equipas marcam. Tottenham marca há seis jogos seguidos e sofre há sete.

Esta dica gira em torno dos desempenhos recentes do Tottenham. Os spurs acabaram de ser goleados por 6-1 em casa do Newcastle, algo que levou à demissão do treinador… interino. A crise é grande e não cai nada bem receberem agora o Manchester United, equipa que ocupa o quarto lugar e vem de três vitórias seguidas – mesmo que ofensivamente ainda deixe um pouco a desejar.

Os londrinos vão numa sequência de seis jogos seguidos a marcarem pelo menos um golo, mas a inconsistência coletiva leva a que sofram há sete jogos consecutivos. Tendo este facto em conta, é de todo expectável que as duas equipas marquem nesta partida. A odd Betclic está ótima para uma múltipla.

Liga portuguesa: promessa de poucos golos em Barcelos

Sábado, 29 de abril, 20h30

Foto: gettyimages

Dica: Benfica/Empate e abaixo de 3,5. Gil não marca há cinco jogos, águia não passa de 1,8 tentos fora.

O momento não é o melhor para o Benfica, mas também não o é para o Gil Vicente. A responsabilidade é toda dos líderes do campeonato, que aparentam estar em quebra, mas que não podem perder mais pontos na luta pelo título. Os minhotos, por seu turno, não ganham há seis encontros, com quatro derrotas no processo, e não parecem ser, neste momento, adversários à altura dos lisboetas, ainda que estes já tenham apresentado melhor futebol.

Os encarnados são, assim, mais do que favoritos a vencer, mas olhando para o contexto atual, é avisado acautelarmos a nossa dica com a possibilidade de empate. Olhando para os golos, vemos que os gilistas não passam de 0,8 por jogo, tanto em casa quanto fora, e não marcam qualquer tento há cinco desafios, sendo que o último foi um autogolo. Apenas uma das 14 saídas do Benfica teve mais de 3,5 golos e não acreditamos que esse cenário se vá alterar em Barcelos. A odd Betclic está muito boa.

Liga portuguesa: dérbi com fortes tons de azul

Domingo, 30 de abril, 18h00

Foto: gettyimages

Dica: Porto e Abaixo de 4,5. Dragão favorito, mas apenas 36% dos jogos em casa tiveram mais de 4,5 golos.

A luta pelo título prossegue e o Porto tem agora pela frente o Boavista, num dérbi portuense que promete emoção, muita luta e vitória anfitriã. O histórico de confrontos diz-nos que a última vez que o Boavista venceu em casa do seu rival foi em 2004. Desde então houve dez jogos no reduto portista, com nove vitórias para os da casa e apenas dois empates.

É certo que o Boavista está numa boa fase, com duas vitórias e um empate nos três últimos jogos, mas os azuis e brancos são mais fortes, não podem perder pontos e os axadrezados fraquejam longe do Bessa. Favoritismo absoluto para o Porto, num jogo que não deverá ter mais de 4,5 golos – só 36% das partidas no Dragão tiveram mais.

Liga portuguesa: Sporting ganha, Famalicão marca

Domingo, 30 de abril, 20h30

Foto: gettyimages

Dica: Sporting e Ambas as equipas marcam. Leão forte em casa, Fama em grande forma, mesmo fora.

O Sporting é favorito. Esta é uma ideia difícil de contornar, pois os leões ganharam 11 das 14 partidas em Alvalade e são até a segunda melhor defesa caseira, com oito tentos sofridos, apenas atrás dos sete do Braga. Porém, o Famalicão está numa grande forma, confiante e motivado, e tem estado forte também fora de casa, que era a sua pecha.

O "Fama" ganhou as duas últimas saídas, venceu três das últimas quatro e nas últimas seis deslocações perdeu apenas com Porto, Braga e Benfica… só que também marcou dez golos. O leão deverá vencer a partida, mas o Famalicão deverá marcar. A odd Betclic está bombástica.

Premier League: um terapêutico dérbi de Londres

Terça-feira, 02 de maio, 20h00

Foto: gettyimages

Dica: Arsenal ganha. Gunners em crise, mas Chelsea está ainda pior.

A época do Arsenal tem sido agridoce. Após um arranque de época extraordinário, os gunners viram o seu momento de forma cair a pique e ficar à mercê do Manchester City na luta pelo título. A fase periclitante dos arsenalistas coincide com o dérbi londrino frente ao Chelsea. Acontece que o seu rival citadino está ainda pior, e não é apenas um sintoma recente, mas uma marca de uma época para esquecer.

Os blues ocupam um modesto 11º lugar e não ganham há cinco jogos, com três derrotas nessa sequência. Fora de portas os (agora) comandados de Frank Lampard ganharam somente um dos últimos dez jogos fora, com cinco derrotas no registo. Este será um encontro terapêutico para um dos dois emblemas e acreditamos que será o Arsenal a sair por cima desta partida. É que o Chelsea parece ter esgotado as soluções para esta temporada.

Serie A: Monza e Roma demasiado permeáveis

Quarta-feira, 03 de maio, 20h00

Foto: gettyimages

Dica: As duas equipas marcam. Monza em casa e Roma fora têm 20 golos sofridos em 16 jogos e mostram debilidades defensivas.

A luta da Roma e de José Mourinho pela Liga dos Campeões continua e na próxima quarta-feira vem uma visita potencialmente perigosa ao terreno do Monza, a primeira deslocação desde a dolorosa derrota no terreno da Atalanta, por 3-1. Os romanos estão a fazer uma boa época, a nível interno e europeu, mas demoram a ser regulares e isso pode pesar no atingir de objetivos.

Uma das forças da Roma até era os jogos fora de casa, mas nos últimos seis ganhou somente um, o que nos leva a duvidar do desfecho desta partida. Olhemos, portanto, para os golos e veremos que o Monza em casa e a Roma fora sofreram exatamente 20 golos em 16 partidas, sendo equipas que marcam com tanta facilidade quanto sofrem. Por esse motivo acreditamos que vai haver golos de ambos os lados e a odd Betclic é boa demais para deixar passar.

Premier League: City com tudo para martelar hammers

Quarta-feira, 03 de maio, 20h00

Foto: gettyimages

Dica: Manchester City e Acima de 2,5. City em grande forma e marca mais de três golos por jogo em casa.

O West Ham até pode estar a atravessar um momento positivo, mas perante a excelente forma do Manchester City, que recuperou de um grande atraso pontual para ter a revalidação do título ao alcance, parece pouco provável que os hammers saiam do Etihad ilesos. A equipa de Pep Guardiola está em forma, motivada e em casa é verdadeiramente intratável.

Nesta fase da temporada não há espaço para erros e o City é amplo favorito a ganhar e num jogo com muitos golos, pois em casa, os atuais campeões ingleses têm mais de três golos marcados por partida. Acreditamos que vença com mais de 2,5 golos – a odd Betclic não é extraordinária, mas é relativamente segura e boa para uma múltipla.