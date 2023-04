Aposta da Semana: Consegue adivinhar o resultado do clássico da Luz?

O Benfica está bem lançado rumo ao título, com dez pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o FC Porto, jogadas já 26 jornadas. A 27ª reveste-se de particular importância, em especial para o dragão, que tem a última possibilidade de encurtar distâncias e relançar, de alguma forma, o campeonato. Teremos um jogo aberto e com golos, ou cauteloso e com pouca baliza como nos tempos mais recentes?

Até parece que não, mas há outros jogos interessantes em Portugal nesta ronda, como a receção do Braga ao Estoril Praia, a visita do Sporting ao Casa Pia ou do Chaves ao Gil Vicente, mas lá fora há também emoção, com o Manchester United a tentar reagir, ante o Everton, a uma sequência de maus resultados e José Mourinho a orientar a sua Roma em Turim. Porém, o prato forte serve-se em Anfield, no Liverpool-Arsenal, que pode ter peso grande na luta pelo título inglês.

Liga portuguesa: arriscam um vencedor? Nós não!

Sexta-feira, 07 de abril, 18h00

Foto: gettyimages

Dica: abaixo de 2,5 golos. Últimas seis receções da águia ao dragão tiveram menos de 2,5 golos.

Aí está o jogo do título. Ou com potencial para o ser. Se o Benfica vencer o Porto no Estádio da Luz, esta sexta-feira, tem o troféu no bolso, e mesmo em caso de empate começa a ser apertado para os portistas darem a volta ao texto. Em caso de triunfo azul e branco, o campeonato volta a estar relançado, embora ainda com margem confortável para os lisboetas.

O histórico recente diz-nos que o Benfica só ganhou dois dos últimos dez jogos em casa com o Porto na Liga portuguesa, com quatro vitórias forasteiras, mas esta temporada os encarnados estão muito fortes e até já foram ganhar ao dragão. Mas clássico é clássico e é melhor irmos por tendências mais óbvias. E essas dizem-nos que, nos últimos seis embates na Luz, nenhum teve mais de 2,5 tentos. Parece-nos que a história se poderá repetir.

Premier League: um toffee para o lanche do United

Sábado, 08 de abril, 12h30

Foto: gettyimages

Dica: Manchester United e acima de 1,5 golos. United com média de 1,9 golos marcados em casa.

A goleada de 7-0 sofrida na visita ao rival Liverpool fez mal aos red devils, que logo a seguir registaram uma sequência de jogos sem ganhar e, aparentemente, tendo desaprendido de marcar golos. Frente ao Everton, em casa, porém, a vitória deverá sorrir à equipa de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, apesar de, nas últimas três temporadas, ter havido sempre empates em Old Trafford entre as duas equipas.

É que o Everton está muito longe do seu melhor. O lugar perto do fundo da tabela não deixa a equipa de Liverpool descansar e fora de casa regista apenas uma vitória em 14 partidas. Dista de 2013 o último triunfo no reduto do United, que surge como favorito. Os red devils registam uma média de 1,9 golos marcados em casa, os toffees de 1,7 sofridos, pelo que tudo aponta para uma vitória caseira numa partida com mais de 1,5 tentos. A odd Betclic está boa para uma múltipla.

Liga portuguesa: uma Pedreira no caminho da reação canarinha

Sábado, 08 de abril, 20h30

Foto: gettyimages

Dica: Braga e abaixo de 4,5 golos. Apenas três jogos em Braga e um do Estoril fora tiveram mais de 4,5 golos.

A última jornada marcou o regresso do Estoril Praia às vitórias, após seis derrotas consecutivas. Ao mesmo tempo, os minhotos foram a Chaves jogar bem e ganhar por 2-1. Na Pedreira, porém, quem deverá mandar são os homens da casa. Os arsenalistas ganharam nove das últimas dez receções ao Estoril Praia, apenas com um empate nos entretantos, e mesmo o triunfo canarinho em casa com o Gil Vicente voltou a mostrar que a equipa está longe do seu melhor.

Os bracarenses são claros favoritos a vencer na Pedreira, com maior ou menor dificuldade, mas será pouco provável que se verifique uma chuva de golos. Em 12 jogos no reduto do Braga apenas três tiveram mais de 4,5 golos e somente uma deslocação dos homens da Linha teve esse registo de tentos.

Serie A: equipas que gostam de madrugar no golo

Sábado, 08 de abril, 17h30

Foto: gettyimages

Dica: Total de golos na 1ª parte acima de 0,5. Houve mais de 0,5 golos em 62% das primeiras partes em Turim e em 86% das saídas da Roma.

Tanto Torino como Roma são equipas que nos podem deixar “apeados” numa aposta de vencedor. Irregularidade é palavra de ordem, sendo que os homens de Turim dividem quase de forma perfeita os três resultados em casa (5V 4E 4D). A equipa de Mourinho, por seu turno, perdeu três dos últimos cinco jogos e não ganha há quatro deslocações (três derrotas), pelo que não arriscamos um desfecho.

Olhemos para os golos. O Torino marca apenas 0,9 por jogo em casa, os romanos chegam aos 1,3 fora, mas o que salta à vista é a quantidade de tentos marcados nas primeiras partes. Em 62% dos jogos em Turim há mais de 0,5 golos até ao intervalo. O mesmo acontece em 86% das visitas da Roma. A odd Betclic para este mercado cai bem numa múltipla.

Premier League: golos e espetáculo garantidos em Anfield

Domingo, 09 de abril, 16h30

Foto: gettyimages

Dica: Ambas as equipas marcam e acima de 2,5 golos. Sete dos últimos dez duelos em Anfield tiveram mais de 2,5 golos e ambas marcaram.

Se no início da época dissessem que em abril o Liverpool estaria pouco acima do meio da tabela e o Arsenal na liderança isolada da Premier League, alguém acabaria internado num hospício. Porém, é essa a realidade da Liga inglesa. Os reds vão alternando (poucos) jogos brilhantes com outros medíocres, enquanto os gunners continuam regulares e letais. E, acima de tudo, a imprevisibilidade dos homens de Anfield, que nos leva a olhar para os golos deste jogo.

Em primeiro lugar, sabemos, de antemão, que este vai ser um jogo entre duas equipas de ataque – na primeira volta, em Londres, o Arsenal venceu por 3-2. O espetáculo está garantido e, se olharmos para o histórico recente das duas formações em Anfield, vemos que houve golos de ambas as equipas e mais de 2,5 tentos em sete das últimas dez partidas. A odd Betclic está alta para uma tendência tão forte.

Liga portuguesa: leão sem piedade, mas com poucos golos fora

Domingo, 09 de abril, 18h00

Foto: gettyimages

Dica: Sporting e abaixo de 4,5 golos. Leões favoritos, mas marcam só 1,4 golos fora e gansos são sólidos.

O Casa Pia mantém, nos jogos em casa, os bons indicadores que vêm desde o arranque da temporada, com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos, mas tal não invalida que os gansos estejam menos competentes nesta fase da época, com uma quebra abrupta nas saídas ou quando têm de recuar perante adversários mais fortes.

triunfos seguidos, três como visitante, e desloca-se agora ao Jamor como claro favorito. O facto de o Casa Pia marcar apenas 0,9 golos por jogo como anfitrião poderia levar-nos a indicar um triunfo leonino sem sofrer golos, mas como os de Alvalade não passam também dos 1,4 tentos apontados fora, vamos pelo seguro e apostamos no sucesso do leão em partida com menos de 4,5 tentos – ainda não houve jogos com mais em casa dos gansos.

Liga portuguesa: poucos golos esperados em Barcelos

Segunda-feira, 10 de abril, 20h15

Foto: gettyimages

Dica: abaixo de 2,5. Gil Vicente (casa) e Chaves (fora) marcam cerca de um golo por partida apenas.

O Gil Vicente costuma dar muito boa conta de si nos jogos em casa, tendo registado três vitórias e dois empates nas cinco últimas partidas. O Chaves, por seu turno, assentou grande parte do seu sucesso fora de portas, já com cinco vitórias e três igualdades em 13 saídas, mas recentemente essa tendência tem-se invertido e ganhou somente uma das suas seis últimas deslocações.

A lógica aponta para uma vitória dos homens de Barcelos, mas a regularidade em casa é coisa recente, pelo que não é uma dica segura. O facto de tanto Gil Vicente (casa) como Chaves (fora) marcarem em torno de um golo por jogo (flavienses ligeiramente mais, 1,2) leva-nos a pensar que este será um desafio com menos de 2,5 tentos.