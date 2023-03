Aposta da Semana: há jogos explosivos na agenda das Ligas europeias

Manchester City e Liverpool é o jogo que lança o fim de semana. Pela fresca, em cima da hora de almoço, as duas equipas que mais têm lutado pelo título nas últimas temporadas em Inglaterra defrontam-se em Manchester, embora em momentos de forma distintos.

Na Alemanha, um Bayern em ebulição e com novo treinador recebe o líder Dortmund, um ponto acima.

Em Itália, o mais do que previsível novo campeão, o Nápoles, recebe o detentor do troféu, o Milan.

Por cá, a tarefa mais complicada entre os três grandes deverá pertencer ao Benfica, que visita o Rio Ave com a incógnita de se saber se a pausa fez mal ao seu jogo de vertigem.

Em Alvalade, o Sporting recebe o aflitíssimo Santa Clara.

No Dragão, o Porto é anfitrião de um adversário que nunca lhe fez frente na Invicta, o Portimonense.

A fechar, temos um jogo em que o dono da casa tem "Fama" e proveito.

Premier League: chuva de golos e City favorito

Sábado, 01 de abril, 12h30

Foto: gettyimages

Dica: Manchester City/Empate e acima de 2,5. City é mais forte e só em oito dos últimos dez jogos teve menos de 2,5 golos.

Quem acompanha com atenção a Liga inglesa percebe perfeitamente que este tem tudo para ser um jogo empolgante, com muitos golos e um favorito claro.



É certo que o Liverpool se agiganta nos jogos a doer, mas o momento de forma das duas formações nesta altura da época e o histórico recente apontam para um favoritismo claro dos citizens, que ganharam cinco das dez últimas receções aos reds, consentindo somente duas derrotas.

Nessas dez partidas, só duas tiveram menos de 2,5 golos marcados, o que reforça a nossa dica de hipótese dupla.

Além disso, esta temporada na Liga inglesa 85% dos jogos do City em casa e 62% do Liverpool fora tiveram mais de 2,5 tentos. E quem tem Haaland... A tendência é clara e a odd Betclic está bem alta.

Bundesliga: choque de titãs em Munique

Sábado, 01 de abril, 17h30

Foto: gettyimages

Dica: ambas marcam e acima de 2,5 golos. Últimos nove duelos em Munique tiveram mais de 2,5 golos e Dortmund está em forma.

Incógnita completa. Esta temporada está a ser particularmente difícil para o decacampeão Bayern de Munique. Não porque esteja arredado de troféus, antes pelo contrário.

Está forte na Liga dos Campeões e a apenas um ponto do líder Dortmund, equipa que recebe este sábado, no jogo grande que pode começar a definir a luta pelo título, mas a ideia que fica é que o gigante bávaro não está satisfeito, simplesmente porque não leva já 15 pontos de avanço sobre a concorrência (realidades…).

Assim, o Bayern chega a este jogo… com treinador novo. Julian Nagelsmann foi despedido há alguns dias e o novo técnico vai estrear-se logo numa partida deste calibre. Trata-se de Thomas Tuchel, antigo treinador do… Dortmund.

Depois de bem contextualizado, há que dizer que, por tudo isto, é uma incógnita o que esperar deste encontro, embora olhando para os últimos oito jogos da Bundesliga, vejamos que o Bayern venceu sempre em casa – a última vitória do Dortmund em Munique data de 2014.

Nessas partidas houve sempre mais de 2,5 tentos e desta feita os visitantes, em grande forma, têm tudo para marcar no terreno do seu rival.

Liga portuguesa: leão com tudo para uma noite tranquila

Sábado, 01 de abril, 20h30

Foto: gettyimages

Dica: Sporting ganha sem sofrer golos. Leão só sofre 0,6 golos por jogo em Alvalade. Açorianos apenas marcam 0,3 fora.

Esta é, teoricamente, uma dica fácil. O Sporting está numa sequência de quatro vitórias consecutivas, ganhou dez dos 12 encontros em casa e recebe a pior equipa (a par do Marítimo) da Liga fora de portas, o Santa Clara.

Os açorianos registam seis derrotas seguidas, não ganham há 12 jornadas e perderam nove de 12 saídas, vencendo apenas uma.

Aliás, as deslocações têm sido dramáticas para o Santa Clara, que marcou somente quatro golos nesta condição.

Ao invés, o Sporting é uma equipa sólida em Alvalade, registando uma média de apenas 0,6 tentos consentidos.

Está na cara que os lisboetas vencem sem sofrer golos e a odd Betclic está bem boa para uma múltipla.

Serie A: "Olhá odd grande e fresquinha!"

Domingo, 02 de abril, 19h45

Foto: gettyimages

Dica: Nápoles ganha e acima de 1,5 golos. Napolitanos com época de sonho com tudo para "atropelar" Milan anémico.

Regularmente surgem jogos que, salvo eventos imprevisíveis ou aqueles fenómenos do Entroncamento, têm tudo para dar bons retornos. É o caso deste Nápoles-Milan.

Normalmente teríamos mais cautelas com este tipo de jogos, mas esta época da Serie A tem sido atípica e nem vamos ligar muito ao facto de os rossoneri terem ganho duas e empatado uma das últimas três visitas aos napolitanos.

É que o Milan que foi "rei" na época passada é uma sombra desses dias, enquanto o Nápoles tem 19 pontos de vantagem no topo e vai ser, com toda a certeza, campeão italiano.

Olhando para os dados, vemos que os homens da casa venceram 11 dos 13 encontros no seu reduto e marcaram em média 2,5 tentos.

Os forasteiros ganharam só uma e perderam quatro das últimas seis viagens e concedem 1,4 tentos como simpáticos visitantes.

É de arriscar uma vitória napolitana em jogo com mais de 1,5 tentos e a odd Betclic está potente. Se se sentirem aventureiros, a que prevê mais de 2,5 golos e triunfo anfitrião está ainda melhor (naturalmente).

Liga portuguesa: que Benfica após (mais uma) paragem?

Domingo, 02 de abril, 18h00

Foto: gettyimages

Dica: Benfica ganha e abaixo de 3,5 golos. Apenas um dos 12 jogos do Benfica fora teve mais de 3,5 golos.

A dúvida em torno deste jogo é saber que Benfica teremos após mais uma paragem na Liga.

É certo que o anterior período de interrupção foi bem mais longo, mas a águia regressou após o Mundial de 2022 aos soluços, averbando então a única derrota até ao momento na Liga.

Por outro lado, o Rio Ave só perdeu na Luz por dois golos de diferença (4-2), criando vários problemas e até ganhou ao Porto em casa (3-1).

Ainda assim não há como contornar a realidade de que o Benfica é favorito, pois estava num extraordinário momento de forma até aos jogos das seleções, com um futebol avassalador.

Contudo, há que notar que apenas uma das 12 deslocações dos encarnados esta temporada teve mais de 3,5 tentos.

A nossa dica segue todos os preceitos lógicos e tem tudo para "bater", pelo que a odd Betclic altíssima é coisa para não deixar passar.

Liga portuguesa: mais uma "degola dos inocentes"?

Domingo, 02 de abril, 20h30

Foto: gettyimages

Dica: Porto marca em ambas as partes. O dragão marcou nas duas metades em 75% dos jogos em casa.

O histórico de visitas do Portimonense ao Porto é penoso para os algarvios. Em 19 jogos na Invicta… 19 derrotas.

É difícil encontrar um indicador mais claro daquilo que deverá acontecer na receção dos dragões aos homens de Portimão, que na época passada saíram vergados com sete golos sem resposta.

O cenário na altura era diferente, com o Portimonense a viver momentos complicados de lesões e castigos, mas a verdade é que agora os comandados de Paulo Sérgio atravessam um mau momento, com quatro derrotas seguidas, seis consecutivas como visitante.

O triunfo do Porto é quase certo e, olhando para as estatísticas, vemos que os azuis e brancos marcaram em ambas as partes de 75% dos jogos no seu estádio. A odd Betclic está ótima para uma múltipla.

Liga portuguesa: com "Fama" e proveito em casa

Segunda-feira, 03 de abril, 20h15

Foto: gettyimages

Dica: Famalicão ganha. "Fama" venceu quatro dos cinco últimos jogos em casa. Arouca só uma das últimas seis saídas.

Os jogos entre as equipas de meio da tabela da Liga portuguesa são de difícil prognóstico, mas este apresenta uma tendência que nos faz ter confiança no desfecho positivo da dica.

O Famalicão está numa fase ascendente da temporada, com quatro triunfos nos últimos cinco desafios no seu reduto, pelo que entra nesta partida como favorito.

O Arouca, por seu turno, tem tido algumas dificuldades recentes fora de portas, que a vitória (surpreendente) no terreno do Vitória de Guimarães ajudou a disfarçar. É que nas últimas seis saídas ganhou apenas uma, precisamente no Castelo.

Ir contra esta tendência seria um erro e a odd Betclic para o triunfo famalicense está tentadora.