Aposta da Semana: muito cuidadinho com as equipas portuguesas

O passado recente é bom conselheiro. O Sporting recebe esta quinta-feira o Arsenal, em Alvalade. E, se em Inglaterra o otimismo é reinante, é porque não viram como o leão tratou do Tottenham na fase de grupos da Liga dos Campeões, com uma vitória categórica e um empate.

Também na Champions, o Porto pode ter perdido em casa do Inter, mas foi pela margem mínima e os dragões causaram muitos problemas. Se recordarmos o que os azuis e brancos fizeram há duas épocas à Juventus, é caso para o Inter recear o adeus à competição.

No futebol cá do burgo, mais uma vez, teremos o Porto em ação, num jogo que pode se tornar fácil ante uma das equipas em pior forma na Liga, enquanto o Benfica, sólido fora de portas, visita um Marítimo que joga bem, mas marca poucos golos.

O mesmo acontece com Leicester e Chelsea, que se defrontam na Premier League e também padecem de má pontaria. O oposto do que acontece a Real Madrid e Liverpool, que se digladiam no Bernabéu, para a Liga dos Campeões. Na Fórmula 1, prevê-se mais uma corrida desequilibrada.

Liga Europa: gunners que coloquem as "barbas de molho"

Quinta-feira, 09 de março, 17h45

Foto: gettyimages

Dica: acima de 2,5 golos. Arsenal com poder ofensivo, mas Sporting já bateu outra equipa londrina, esta época, em Alvalade.

O Sporting cresce neste tipo de jogos. Não é demais recordar que os leões receberam e venceram o grande rival londrino na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Tottenham, por categóricos 2-0. Depois, em Inglaterra, a formação lusa esteve a ganhar 1-0 até bem perto do fim, empatando 1-1.

O Arsenal é uma equipa de ataque e é pouco provável que vá a Alvalade jogar com linhas recuadas. O Sporting poderá aproveitar esse facto para causar estragos.

Os gunners também são um perigo ofensivo e têm debilidades defensivas, pelo que é de esperar golos neste jogo – pelo menos mais de 2,5. E a odd Betclic está muito alta para este evento.

Liga portuguesa: odd vitaminada para goleada do Porto

Sexta-feira, 10 de março, 20h15

Foto: gettyimages

Dica: Porto e acima de 3,5 golos. O dragão marca 2,9 golos por jogo em casa e recebe uma equipa que sofreu dez golos nos últimos quatro encontros.

A derrota do Porto em casa com o Gil Vicente apanhou todos de surpresa, mas a reação em Chaves, mesmo com muitas alterações ao "onze" inicial, foi inequívoca.

Os azuis e brancos não podem perder mais pontos na luta pelo título. Estão a oito do Benfica e recebem agora uma das formações a atravessarem uma das maiores crises desta fase da temporada, o Estoril Praia.

Os canarinhos perderam os quatro últimos jogos e sofreram dez golos (marcaram um) no processo. Aliás, os homens da Linha perderam nas seis últimas deslocações, enquanto o Porto marca, em média, 2,9 golos por partida na Invicta.

Se tudo correr como a forma das duas equipas faz antever, poderemos estar perante uma goleada. Se calhar esticámo-nos um pouco ao prever um jogo com mais de 3,5 golos, mas perante este cenário e a odd Betclic vitaminada, não há como não arriscar.

Premier League: jogo entre equipas que não sabem marcar

Sábado, 11 de março, 15h00

Foto: gettyimages

Dica: abaixo de 2,5 golos. Leicester e Chelsea são equipas em crise que marcam poucos golos.

O Leicester até estava numa fase de recuperação, mas perdeu os três últimos jogos, embora com a desculpa de um ter sido em casa do Manchester United, por 3-0, e outra no seu reduto, por 1-0, frente ao Arsenal.



No último desafio, foi batido por um golo sem resposta na visita ao aflito Southampton e agora recebe outra equipa em crise, o Chelsea.

Nem os milhões gastos no reforço do plantel ajudaram os blues de Londres. Apenas na última jornada a formação de João Félix e Enzo Fernández conseguiu vencer, por 1-0, depois de ter estado cinco jogos consecutivos sem somar os três pontos na Liga inglesa. Fora não ganha há oito partidas.

Perante o seu público o Leicester não marca mais de 1,3 golos por jogo, enquanto os londrinos somam embaraçosos 0,8 apontados fora de portas. É caso para acreditar que este será um jogo com menos de 2,5 tentos.

Liga portuguesa: águia com tudo para navegação tranquila no Atlântico

Domingo, 12 de março, 18h00

Foto: gettyimages

Dica: Benfica ganha sem sofrer golos. Águias não sofreram golos em 82% das suas visitas.

O Marítimo continua no fundo da tabela e muito por culpa da sua inabilidade para marcar golos. A formação insular até tem feito bons jogos, como nas receções a Porto e Braga, e a visita recente ao Gil Vicente, mas acaba por perder por não conseguir converter as suas situações.



Os maritimistas apresentam, nesta fase da temporada, uma média tímida de 0,9 golos marcados no Funchal. Nesta partida, vão defrontar o Benfica, a melhor defesa da Liga.

Os encarnados vão numa sequência de quatro vitórias seguidas fora de casa e, como visitantes, não sofreram golos em 82% das partidas, contabilizando apenas quatro tentos consentidos nesta condição (média de 0,4) – metade do registo da segunda melhor defesa forasteira (Porto com oito).

A odd Betclic é muito alta, tendo em conta estes dados. Não dá para desaproveitar.

Liga dos Campeões: Porto INTERrompe sonho milanês

Terça-feira, 14 de março, 20h00

Foto: gettyimages

Dica: Porto vencedor da eliminatória. O dragão dá-se bem com equipas italianas e esteve perigoso em Milão.

Esta é difícil, mas não só a odd Betclic é tremenda e irresistível, como há motivos para acreditar neste desfecho.

É certo que o Porto perdeu em San Siro, mas apenas pela margem mínima, 1-0, e terminou a partida com menos um jogador, por expulsão de Otávio.

Estatisticamente, também os azuis e brancos mostraram qualidade, terminando com o mesmo número de remates enquadrados e com lances de perigo criados.

Olhando para a variável da qualidade das ocasiões, os famosos Expected Goals (xG), percebemos que o Porto beneficiou de quase tanto (1,5) quanto o Inter (1,7), pelo que o jogo poderia ter caído para qualquer um dos lados.

No Dragão, mandam os azuis e brancos, que, empurrados pelo seu público, têm a mentalidade suficiente para garantirem a qualificação.

Liga dos Campeões: chuva de golos esperada no Bernabéu

Quarta-feira, 15 de março, 20h00

Foto: gettyimages

Dica: as duas equipas marcam. Estamos a falar de duas formações que gostam de atacar, como se viu na primeira mão em Anfield (2-5).

Não se deixem enganar pela goleada histórica de 7-0 do Liverpool sobre o Manchester United, na Premier League.



Este emblema de Merseyside é capaz do melhor e do pior, como se tem visto ao longo da temporada e como se viu na primeira mão, na qual chegou a deslumbrar até chegar ao 2-0 e depois saiu vergado por um 2-5 ante o Real Madrid.

O Bernabéu está habituado a assistir a noites europeias empolgantes, com golos e desfechos imprevisíveis, e é isso que esperamos nesta partida.

Os merengues estão com pé e meio nos quartos de final, mas o Liverpool não irá desistir. Vai atacar para marcar cedo e tentar enervar os espanhóis, mas estes, certamente, vão também infligir danos nos reds.

Jogo perfeito para golos de ambos os lados.

Fórmula 1: Max numa categoria à parte

Domingo, 19 de março, 17h00

Foto: gettyimages

Dica: Max Verstappen vence. Os Red Bull parecem estar vários furos acima da concorrência.

Quando vimos notícias de que um dos Ferraris estava a perder peças na qualificação, desconfiámos logo que a primeira corrida do Mundial de Fórmula 1, no Bahrein, iria cair para o suspeito do costume.

Os Red Bull estão num patamar acima dos outros bólides. A Ferrari parece pior esta época do que na anterior, com problemas incompreensíveis. A Mercedes de Lewis Hamilton não aparenta ser competitiva. Restam as outras escuderias.

Agora na Arábia Saudita, o favorito é o bicampeão do mundo, Max Verstappen, que na corrida inaugural do ano venceu com confortável vantagem sobre o companheiro de equipa Sergio Pérez e a uma eternidade de distância dos demais.

Arriscar noutro desfeito é aventureirismo, dizemos nós.