Aposta da Semana: luta pelo título está ao rubro!

A exibição do Sporting em Turim, na visita à Juventus, dá esperança às ambições leoninas no jogo em Alvalade. No entanto, não deveremos contar com muitos golos. Mas já lá vamos.

Na Liga portuguesa, prossegue a luta pelo título, com o líder Benfica a receber um "aflito", o segundo classificado Porto a visitar um adversário historicamente incómodo e o Braga com tudo para se vingar de um desaire na primeira volta. O Sporting visita um Castelo que costuma ser "hospitaleiro".

Em Inglaterra, a emoção também está nos píncaros. O primeiro classificado Arsenal recebe o lanterna vermelha e a sentir já a aproximação do perseguidor mais direto, o Manchester City, pelo que é proibido perder mais pontos.

Por falar em desperdiçar pontos, o Chelsea tem sido especialista nisso esta época e recebe outra equipa que não ganha há cinco jogos. E ambas são alérgicas a golos.

Seguem as dicas para alguns dos jogos mais importantes da próxima semana.

Liga Europa: leão vai impor leis em Alvalade

Quinta-feira, 20 de abril, 20h00

Foto: gettyimages

Dica: Abaixo de 2,5 golos. Sporting vai atacar. A Juve vai defender-se. E ainda não há Paulinho.

Ponto prévio. Acreditamos que o Sporting vai conseguir dar a volta à Juventus, seja no tempo regulamentar, a que se refere esta dica (neste caso seria com 2-0), seja no prolongamento.

A vecchia signora não convence e o leão foi a Turim dar um banho de bola, apesar de ter saído derrotado, com alguma infelicidade – e ineficácia ofensiva.

Posto isto, é bem natural que essa ineficácia prossiga, algo que tem sido sintoma leonino sem Paulinho, atacante que, a ter em conta as palavras de Rúben Amorim, também não deverá jogar a segunda mão.

Por outro lado, a Juve, como boa equipa italiana, vai defender com tudo, pois está em vantagem de 1-0. Cheira a poucos golos em Alvalade.

Liga portuguesa: a desforra do guerreiro

Sexta-feira, 21 de abril, 20h15

Foto: gettyimages

Dica: Braga/Empate e Acima de 1,5 golos. Minhotos ganharam 11 de 14 visitas e só uma delas teve menos de 1,5 golos.

O Braga perdeu na primeira volta, em casa, com o Casa Pia, num dos resultados mais surpreendentes da temporada e numa fase de grande qualidade dos gansos.

Porém, muita água já passou debaixo da ponte da Liga portuguesa e os minhotos surgem agora em posição privilegiada para se vingarem desse resultado e vencerem no Jamor.

O Casa Pia não está tão forte como então. Já os guerreiros estão a atravessar um excelente momento, com cinco vitórias e um empate nos últimos seis encontros.

Fora de portas, os minhotos somam 11 vitórias em 14 deslocações (e três desaires, dois deles com Porto e Sporting, um no dérbi com o Vitória), são a segunda melhor equipa da Liga como visitante e marcam em média 2,4 golos por jogo. Só uma das suas saídas teve menos de 1,5 golos. Está na cara, não é?

Premier League: vitória fácil para líder sob pressão

Sexta-feira, 21 de abril, 20h00

Foto: gettyimages

Dica: Resultado correto – Grupos (1-0, 2-0 ou 3-0). Líder recebe último classificado, que não marca mais de 0,6 golos fora.

A última vitória do Southampton em casa do Arsenal aconteceu em 1987. Só este facto histórico aponta para um desfecho mais ou menos previsível da receção dos gunners aos saints.

Os londrinos estão no primeiro lugar da Liga inglesa, mas em risco de perderem essa vantagem, pois têm um jogo a mais que o Manchester City e ainda têm de visitar este rival. Por esse motivo, é ganhar ou ganhar para os comandados de Mikel Arteta.

A boa notícia para o Arsenal é que o Southampton é último classificado e a atravessar mais uma fase má, com seis jogos seguidos sem vencer e quatro derrotas nessa sequência.

Além disso, os saints não passam de 0,6 golos marcados fora de casa, enquanto os gunners marcam 2,8 no seu terreno.

Tendo em conta que o Southampton nem sofre assim tantos golos fora (1,5), é de esperar um triunfo dos londrinos sem sofrer golos, por 1-0, 2-0 ou 3-0. A odd Betclic é bombástica.

Liga portuguesa: dragão mantém perseguição ao líder

Sábado, 22 de abril, 20h30

Foto: gettyimages

Dica: Porto e Abaixo de 3,5 golos. Dragão costuma sentir dificuldades na Capital do Móvel e só marca 1,6 golos por jogo fora.

A luta pelo título da Liga portuguesa está ao rubro, na sequência das duas derrotas seguidas do Benfica e da boa fase de vitórias do Porto.



Na 29ª jornada, os dragões não vão querer abrandar na pressão aos encarnados e, para a visita ao aflito Paços de Ferreira, só há um resultado que interessa: ganhar.

Assim, os portistas são claros favoritos, ante castores que recuperaram terreno na luta pela manutenção, mas que parecem estar a perder gás. Que jogo teremos?

O Paços, ainda assim, não irá desistir e vai querer tirar algo deste jogo, perante um Porto que, excetuando o embate na Luz contra o Benfica, tem apresentado um futebol cinzento e sem brilho, e que os triunfos ajudam a disfarçar.

Assim, é de prever um encontro com muito Porto, mas a verdade é que os da Invicta têm uma média de apenas 1,6 jogos marcados fora. A odd Betclic para esta dica está bem alta, tendo em conta as tendências.

Liga portuguesa: oxigénio para a águia respirar

Domingo, 23 de abril, 18h00

Foto: gettyimages

Dica: Benfica e Abaixo de 4,5 golos. Águia a curar feridas e sem ideias no ataque, mas favorita.

O Benfica não pode perder mais pontos se quiser manter a vantagem mais ou menos segura em relação ao Porto.

Quatro pontos de distância, ainda com receção ao Braga e visita ao Sporting no horizonte, não permitem qualquer tipo de relaxamento e a águia deverá entrar com tudo ante uma equipa que luta pela manutenção e que ganhou apenas duas das dez últimas partidas, com oito derrotas pelo caminho.

Contudo, os homens da Luz somaram somente dois golos nos últimos três jogos da Liga – quatro partidas contando com a Champions. A equipa mostra pouca energia e ideias no ataque e deverá sentir algumas dificuldades para marcar.

Aliás, só duas das 14 visitas do Estoril tiveram mais de 4,5 golos e apenas cinco dos 14 encontros na Luz.

Liga portuguesa: castelo pouco inexpugnável para Sporting

Segunda-feira, 24 de abril, 20h15

Foto: gettyimages

Dica: Sporting Total de Golos – Acima de 1,5. O leão marcou 14 golos nas últimas cinco visitas a Guimarães.

Os momentos de Vitória de Guimarães e Sporting tornam os prognósticos um verdadeiro exercício de adivinhação, algo que é, precisamente, o que evitamos. Os dados e as tendências é que gerem as nossas dicas e este caso não é diferente, embora mais complicado.

Os minhotos não ganham há cinco jogos e perderam quatro deles. O Sporting vai alternando grandes exibições, como a de Turim, com outras pobres, como no empate 1-1 com o Arouca.

Olhemos, assim, para o histórico recente: o Sporting ganhou três das últimas cinco visitas ao castelo e só perdeu uma. Esse conjunto de jogos rendeu 14 golos aos "leões", com 12 tentos apontados nos três triunfos (3-1, 4-0, 5-0). Nas últimas cinco jornadas, os vimaranenses sofreram 11 golos, o mesmo número dos marcados pelos lisboetas.

Os dados dizem-nos que os homens de Alvalade não sentem dificuldades para marcar em Guimarães e a odd Betclic para mais de 1,5 tentos leoninos está bem alta.

Premier League: jogo entre solteiros e casados?

Quarta-feira, 26 de abril, 19h45

Foto: gettyimages

Dica: abaixo de 2,5 golos. Chelsea marca 1,1 golos por jogo em casa. Brentford 1,2 fora.

Já pouco há a dizer da época do Chelsea. Após milhões e milhões gastos em contratações, os resultados negativos sucedem-se e os golos parecem uma coisa estranha para os lados de Stamford Bridge – algo que não espanta, pois no meio de tantos reforços, nenhum é um goleador.

Os blues de Londres não ganham há cinco jogos (quatro em casa), com três derrotas nesta fase, exatamente o mesmo registo do Brentford.

O desfecho deste jogo é, assim, imprevisível. Contudo, os números não mentem: as duas equipas são alérgicas a marcar golos. O Chelsea não passa de 1,1 por partida (17 em 16 receções), o Brentford marca 1,2 por visita (18 em 16 saídas), pelo que é mais do que natural que este seja um jogo com menos de 2,5 golos. A odd Betclic está ótima para uma múltipla.