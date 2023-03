Aposta da Semana: Portugal com dois “docinhos” para golear

Liechtenstein e Luxemburgo. São estes os dois primeiros adversários de Portugal na fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, partidas que marcam a estreia do novo selecionador nacional, o espanhol Roberto Martínez. A sua conhecida filosofia de futebol de ataque, aliada ao potencial muito superior da equipa lusa em relação aos adversários e os próprios históricos de confrontos, aponta para duas goleadas. Será assim?

Até terça-feira da próxima semana vão ser muitos os jogos de apuramento, com alguns embates a fazerem "parar o trânsito". Destaques absolutos para um Itália-Inglaterra e para um França-Países Baixos, mas também há a curiosidade sobre que Espanha vamos ter na era pós-Luis Enrique, ante uma Noruega sem Erling Haaland, que Polónia vamos encontrar com Fernando Santos e se Turquia ou Croácia vão, finalmente, mostrar que uma delas é bem melhor do que a outra.

Qualificação Euro 2024: golear na estreia de Roberto Martínez

Quinta-feira, 23 de março, 19h45

Foto: gettyimages

Dica: mais de 1,5 golos em ambas as partes. Diferença de qualidade é abissal e equipas de Roberto Martínez são muito ofensivas.

Portugal entra na fase de qualificação para o Euro 2024 frente ao Liechtenstein, naquela que será a estreia de Roberto Martínez ao comando da seleção lusa. O adversário é doce, uma equipa que, por exemplo, no ano de 2022 perdeu todos os seus jogos e só marcou um golo, sofrendo 20. É de esperar uma vitória de Portugal e de forma tranquila.

A diferença de potencial e qualidade das duas equipas é enorme. A equipa das Quinas vai querer mostrar serviço do primeiro jogo com o novo técnico e é sabido que as equipas orientadas por Martínez jogam um futebol de ataque, muitas vezes alicerçadas num esquema de apenas três defesas. Cheira a goleada, com mais de 1,5 golos em cada parte.

Qualificação Euro 2024: Portugal dá-se bem com o Luxemburgo

Domingo, 26 de março, 19h45

Foto: gettyimages

Dica: Portugal vence e acima de 2,5 golos. Nos últimos dez embates entre as duas seleções, só dois tiveram menos de 2,5 golos.

Este é também um jogo em que se espera uma vitória de Portugal, com maior ou menor dificuldade. O Luxemburgo tem conseguido resultados bem melhores do que o Liechtenstein, tem outros argumentos, mas a turma lusa costuma dar-se bem com os ares luxemburgueses.

Nos dez últimos compromissos entre ambos os países, Portugal venceu sempre (aliás, os luxemburgueses só ganharam uma vez, em 1961), apenas permitindo dois golos a este oponente e marcando 34 tentos.

No apuramento para o Mundial de 2022, Portugal também teve pela frente o Luxemburgo. Fora de portas, a formação das Quinas ganhou por 3-1 e em terras lusas a goleada foi de cinco golos sem resposta.

Tendo em conta o pendor ofensivo das equipas de Martínez, não imaginamos um triunfo com menos de 2,5 tentos.

Qualificação Euro 2024: jogo escaldante em Nápoles

Quinta-feira, 23 de março, 19h45

Foto: gettyimages

Dica: total de golos abaixo de 2,5. Embates entre as duas seleções em Itália costumam ter poucos golos.

A primeira jornada da qualificação para o Euro 2024 tem um jogo imperdível, a disputar em Nápoles, entre os dois finalistas da última edição da competição, ganha pelos transalpinos em pleno Estádio de Wembley, nos penáltis. Itália e Inglaterra calharam em sorte no Grupo C e este é um jogo que começará, desde já, a definir o vencedor desse agrupamento.

Os três leões surgem nesta fase em melhor forma do que a squadra azzurra, mas nestas partidas tudo costuma ser diferente.

Olhando para as tendências de empates entre os dois países em Itália, precisamos de recuar até ao longínquo ano de 1961 para vermos um jogo com mais de 2,5 golos (3-2 para os ingleses). Desde então foram oito partidas, nenhuma com três tentos ou mais. Seguimos essa tendência e a odd Betclic compensa.

Qualificação Euro 2024: é só rodar uma das bandeiras…

Sexta-feira, 24 de março, 19h45

Foto: gettyimages

Dica: França ou empate e acima de 1,5 golos. Gauleses são finalistas do Mundial, neerlandeses não perderam em 2022 e há sempre golos.

Esta é difícil. França e Países Baixos são duas das melhores seleções do mundo e encontram-se sexta-feira em Paris, num dos jogos mais aguardados da primeira jornada da qualificação.

É difícil porque França vai alternando o mau com o ótimo. Nas fases de apuramento nem sempre se mostra demolidora como nas fases finais e a participação na Liga das Nações foi paupérrima. Logo a seguir chegou à final do Qatar 2022…

Os Países Baixos realizaram um Mundial anémico, mas em 2022, por exemplo, não perderam qualquer jogo. Tudo pode acontecer no Stade de France, mas o mais provável é que França vença e num jogo com mais de 1,5 golos, algo que aconteceu em oito dos dez últimos embates entre as duas equipas. A odd Betclic está bastante alta para a "facilidade" do desfecho.

Qualificação Euro 2024: que Espanha no pós-Luis Enrique?

Sábado, 25 de março, 19h45

Foto: gettyimages

Dica: Espanha e abaixo de 3,5 golos. La roja favorita ganhou sempre à Noruega em casa e Haaland não joga.

A ausência por lesão do goleador "alienígena" do Manchester City, Erling Haaland, é uma excelente notícia para Espanha. Nuestros hermanos vão estrear um novo selecionador, após a saída de Luis Enrique, e Luis de la Fuente não é consensual, afirmando a crítica que lhe falta experiência ao mais alto nível – foi promovido das equipas jovens de Espanha.

Ora, essa passagem de testemunho tem levantado dúvidas quanto à capacidade da formação espanhola e defrontar aquele que é, provavelmente, o mais letal atacante do planeta era capaz de ser um problema.

Só que Haaland lesionou-se e fica de fora das duas jornadas de qualificação, pelo que Espanha tem as portas abertas para vencer. Mas é pouco provável que seja por muitos golos (ganhou as quatro vezes que recebeu os noruegueses, nunca em partidas com mais de três tentos). O triunfo espanhol num jogo com menos de 3,5 golos está com uma odd Betclic daquelas!

Qualificação Euro 2024: Fernando Santos com adversário doce

Segunda-feira, 27 de março, 19h45

Foto: gettyimages

Dica: Polónia vence. Polacos só por uma vez perderam com a Albânia, e foi em 1953, tendo ganho os últimos sete jogos.

Fernando Santos estreia-se ao comando da Polónia na visita à República Checa, na sexta-feira, e três dias depois recebe um adversário que não deverá representar grande oposição para Robert Lewandowski e companhia. O histórico, recente e não só, aponta precisamente para esse desfecho, um triunfo dos homens da casa.

Embora a participação no Qatar 2022 não tenha sido brilhante, a Polónia é incomparavelmente melhor do que a Albânia, país que bateu por nove vezes em 13 confrontos, somente com três empates pelo meio. O único sucesso albanês aconteceu em 1953 e, nas últimas sete partidas, a Polónia ganhou sempre.

Os visitantes vêm de um ano de 2022 em que venceram um só jogo, precisamente o último, e num amigável contra a Arménia. Está mais do que visto quem ganha, não está? E a odd Betclic não está nada má para incluir numa múltipla.

Qualificação Euro 2024: jogo de tripla de tendência impercetível

Terça-feira, 28 de março, 19h45

Foto: gettyimages

Dica: total de golos abaixo de 2,5. Sete dos dez desafios entre as equipas tiveram menos de 2,5 golos

Este é um jogo de tripla, como se costuma dizer. Turquia e Croácia nunca marcaram uma superioridade evidente nem para um lado, nem para o outro. Até ao momento foram dez os embates, incluindo amigáveis, e houve seis empates, com os croatas a registarem um ligeiro ascendente (3-1 em vitórias). Porém, na Turquia o equilíbrio é total, com um empate e um triunfo para cada lado em três compromissos.

A Croácia pode registar um ligeiro favoritismo, pois foi terceira no Mundial do Qatar e calou quem achava que a melhor geração já tinha passado o prazo de validade.

Contudo, preferimos olhar para os golos, pois aí já se nota um padrão. Em sete desses dez jogos houve menos de 2,5 golos e, no arranque da fase de qualificação, é natural que as duas equipas apresentem cuidados defensivos extras.