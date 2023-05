Aposta da Semana: será o Benfica campeão este fim de semana?

Esta semana poderá definir já o campeonato nacional 2022/23. O Benfica vai a Portimão, numa deslocação perigosa, enquanto o Porto recebe um Casa Pia em crise. Os dragões precisam de ganhar e esperar por um deslize do Benfica para acalentarem esperanças, as águias sagram-se campeãs se vencerem e o Porto perder. É pouco provável que tudo fique desde já decidido, mas a emoção está instalada.

Nos outros jogos, as lutas pela Europa e pela manutenção cruzam-se, com Braga e Sporting de olho no terceiro lugar, Chaves e Arouca com vista ao quinto posto, enquanto Paços de Ferreira, Estoril Praia, Marítimo e Santa Clara jogam as últimas cartadas para a salvação. Esta quinta-feira, a Roma de José Mourinho recebe o Leverkusen nas meias-finais da Liga Europa.

Liga Europa: tudo ou nada de olhos na Champions

Quinta-feira, 11 de maio, 20h00

Foto: gettyimages

Dica: Roma/Empate e Abaixo de 3,5 golos. Roma forte em casa, Bayer sólido fora, equipa de Mourinho sólida na defesa.

Após umas últimas semanas com mais baixos do que altos na Serie A italiana, a Roma olha para a conquista da Liga Europa como a via mais óbvia para chegar à Liga dos Campeões e, na receção aos alemães do Leverkusen, é pouco provável que os comandados de José Mourinho desaproveitem a oportunidade de ganhar vantagem nestas meias-finais.

A força da Roma na Liga Europa reside precisamente nos encontros em casa, onde registou cinco das seis vitórias na competição esta temporada. O problema é que o Bayern assinou três dos seus quatro triunfos fora de portas, pelo que este é um jogo no qual aconselhamos cautelas, nomeadamente a possibilidade de vitória da Roma ou empate. Quanto a golos, os italianos marcam 1,6 em casa na prova, mas só sofrem 0,8, pelo que não acreditamos em mais de 3,5 golos.

Liga portuguesa: golos para lá do Marão

Sábado, 13 de maio, 15h50

Foto: gettyimages

Dica: Ambas as equipas marcam. Chaves e Paços precisam de pontos e ambos têm marcado em casa e fora.

As lutas pela Europa e pela manutenção cruzam-se neste jogo entre Chaves e Paços de Ferreira. Os flavienses vêm de uma excelente vitória em casa do sensacional Famalicão, com direito a reviravolta e tudo, e ainda sonham com o quinto lugar, enquanto os castores perderam com o Sporting de forma categórica, mas ainda sonham com um lugar no play-off (estão a três pontos). Assim, este é um jogo de tudo ou nada para as duas equipas, sendo que os flavienses estarão, certamente, menos pressionados.

Olhando para os últimos seis jogos, vemos que o Chaves marcou sempre nos jogos em casa, enquanto os pacenses, apesar da crise, só por uma vez não faturaram nas suas visitas, ainda assim foi um empate saboroso em Guimarães. Por este motivo, e pela urgência de pontos, é de todo provável que haja golos das duas equipas. A odd Betclic está alta.

Liga portuguesa: título passa por Portimão

Sábado, 13 de maio, 18h00

Foto: gettyimages

Dica: Benfica e Abaixo de 4,5 golos. Águia favorita, mas só um jogo fora do líder teve mais de 4,5 golos.

Jogo fundamental na luta pelo título. Após bater o Braga na Luz, o Benfica precisa de vencer para depois poder visitar o Sporting sem espetro de uma eventual derrota catastrófica para as suas aspirações. O Portimonense, por seu turno, vai jogar sem pressão, pois já tem a manutenção garantida e só perdeu um dos últimos quatro jogos.

Perante a importância do jogo e o triunfo moralizador ante o Braga, que teve também boa exibição, o Benfica assume aqui total favoritismo. Quanto a golos, a tendência é clara e não dá para ignorar: nenhum jogo em Portimão esta época na Liga teve mais de 4,5 golos, algo que só aconteceu em uma das 15 visitas dos encarnados. A odd Betclic está bem boa para algo com tanta probabilidade de bater.

Liga portuguesa: leão de Lisboa sem piedade do do Funchal

Sábado, 13 de maio, 20h30

Foto: gettyimages

Dica: Sporting e Acima de 2,5 golos. Leão favorito marca 2,5 golos em casa e fez 13 nos últimos cinco jogos.

A luta pelo terceiro lugar prossegue, com o leão a quatro pontos do Braga. A equipa de Alvalade joga primeiro do que os minhotos e isso deverá ser suficiente para os comandados de Rúben Amorim entrarem com tudo na receção ao Marítimo, em busca de um triunfo que coloque pressão nos arsenalistas. Os insulares, por seu turno, continuam a apresentar um futebol melhor que os resultados que obtêm e ocupam a vaga de play-off.

É de esperar um Marítimo afoito e ambicioso, mas este não será o jogo que definirá o futuro dos visitantes. Por isso mesmo, o Sporting é favorito a vencer e nos últimos jogos tem mostrado um futebol de qualidade e com capacidade para marcar golos, tendo feito 13 nas últimas cinco partidas. Em casa, a formação leonina faz, em média, 2,5 golos, o Marítimo sofre 2,3 fora de portas, pelo que apontamos para um triunfo caseiro e com eficácia ofensiva. A odd Betclic está boa.

Liga portuguesa: Braga favorito e baliza fechada

Domingo, 14 de maio, 18h00

Foto: gettyimages

Dica: Braga ganha e não sofre golos. Minhotos favoritos e Santa Clara não passa de 0,3 tentos fora de portas.

Como referimos, o Braga joga depois do Sporting e, em caso de triunfo leonino, os minhotos não terão alternativa senão baterem o Santa Clara na Pedreira. Os açorianos venceram na última jornada, após 17 partidas sem ganhar, e estarão, certamente, mais confiantes, mas as hipóteses de passarem na Cidade dos Arcebispos são ténues.

Os bracarenses ganharam 11 e empataram apenas dois dos 15 jogos caseiros, enquanto o Santa Clara venceu somente uma das suas deslocações e empatou duas, em 15 saídas. Guerreiros superfavoritos e marcam em média 2,1 golos em casa, enquanto os açorianos não passam de 0,3 tentos fora de portas. Tudo se conjunta para o triunfo caseiro, sem sofrer golos.

Liga portuguesa: Porto quer depenar gansos em crise

Domingo, 14 de maio, 20h30

Foto: gettyimages

Dica: Porto e Abaixo de 3,5 golos. Dragão favorito, mas marcou só quatro golos nos três últimos jogos em casa.

A forma como o Porto encarará este jogo dependerá muito do resultado que o Benfica conseguir em Portimão, um dia antes. A esta distância, contudo, parece óbvio que aos dragões apenas o triunfo interessa, algo que ganhará outra dimensão caso os encarnados escorreguem no Algarve. O adversário é um Casa Pia que começou bem a época, mas tem vindo a resvalar.

Os gansos não ganham há seis jornadas, oito fora de portas, o que confere um favoritismo ainda maior aos azuis e brancos. Contudo, os portistas não têm praticado um futebol avassalador e, nos últimos três jogos caseiros, apenas fizeram quatro golos. Não é, assim, de esperar uma vitória com mais de 3,5 tentos. A odd Betclic para este desfecho está potente.

Liga portuguesa: jogo amarelo nos equipamentos e nos golos

Segunda-feira, 15 de maio, 20h15

Foto: gettyimages

Dica: Total de Golo Abaixo de 2,5. Estoril marca um golo por jogo em casa, Arouca 0,8 fora.

Mais uma vez as lutas pela manutenção e pela Europa cruzam-se. O Estoril Praia ainda não está completamente a salvo, mas vai mostrando algumas melhorias, que lhe permitem encarar este jogo com algum otimismo. O Arouca, quinto classificado, vem de duas derrotas seguidas, a última com o Porto, e tem de somar pontos para segurar o lugar, que dá acesso à Liga Conferência. Será, certamente, um jogo com mais coração do que cabeça.

Este é um jogo de desfecho imprevisível, mas olhando para os golos, há uma tendência clara. Os canarinhos marcam apenas um golo por jogo em casa, os arouquenses somente 0,8 fora, pelo que é muito provável que este seja um encontro com menos de 2,5 tentos.