Aposta da Semana: Sporting e Benfica numa roda-viva de jogos

Os dois gigantes de Lisboa estão em plena participação nas provas europeias: o Benfica com o Inter, na Liga dos Campeões; o Sporting com a Juventus, na Liga Europa. Pelo meio, há compromissos no campeonato português com diferentes graus de dificuldade – Chaves e Arouca –, mas com boas perspetivas de sucesso.

Já o Braga, focado apenas nas provas internas, recebe um perdulário Gil Vicente na Pedreira.

Na Champions, há novo embate entre Chelsea e Real Madrid, tal como na época passada – nessa altura, a sorte sorriu aos merengues.

Em terras transalpinas, Nápoles e Milan defrontam-se para encontrar o próximo adversário de Benfica ou Inter na prova milionária.

Liga Europa: leão sem medo da velha senhora

Quinta-feira, 13 de abril, 20h00

Foto: gettyimages

Dica: Sporting – Total de golos acima de 0,5. Leão mostrou ser capaz de marcar em qualquer lado e Juve tem permeabilidades.

A tremenda exibição do Sporting em Londres, frente ao Arsenal, mostrou que o leão não precisa de ter medo de "papões" e a Juve atual é tudo menos isso, tendo já perdido duas vezes com uma equipa portuguesa esta época, o Benfica, sofrendo mesmo dois golos em Turim.

O Sporting é perito em explorar espaços defensivos e deverá fazê-lo esta quinta-feira.

A formação lusa deverá marcar pelo menos um golo, embora as dúvidas quanto à utilização de Paulinho não permitam acalentar sonhos de muitos tentos. Porém, o facto de a veccia signora registar 24 golos sofridos em 29 jogos na Serie A diz-nos que os homens de Alvalade têm tudo para faturar.

Liga portuguesa: que águia após a derrota no clássico?

Sábado, 15 de abril, 18h00

Foto: gettyimages

Dica: Benfica e Acima de 2,5 golos. Águia quer reagir à derrota com o Porto. Chaves é frágil em casa.

Já vimos equipas com grande vantagem no campeonato acabarem por perder o título na reta final. Já aconteceu com Benfica e Porto, que desperdiçaram distâncias de sete pontos, embora em fases mais precoces da época.

No passado fim de semana, o dragão foi ganhar a casa de uma águia teoricamente mais forte e as duas equipas ficaram separadas precisamente por sete pontos, a sete jornadas do fim.

Será que o Benfica vai resistir à pressão psicológica e manter-se na frente até à final?

A visita a Chaves surge, neste contexto, como fundamental para as aspirações benfiquistas e há indicadores que dão ânimo aos lisboetas.

O Chaves em casa teima em não convencer, com apenas três vitórias, cinco empates e outras tantas derrotas em 13 partidas, enquanto os encarnados são a melhor equipa fora. Além disso, os da Luz marcam em média 1,9 golos por visita. Os flavienses sofrem 1,3 em casa. Os transmontanos são a quinta equipa que mais remates permite após cruzamento (1,5), enquanto o Benfica lidera, de longe, nos remates que faz nestes lances (2,4).

A vitória das águias em jogo com mais de 2,5 golos está com excelente odd na Betclic.

Liga portuguesa: guerreiros sem piedade de Gil perdulário

Domingo, 16 de abril, 18h00

Foto: gettyimages

Dica: Braga e Acima de 2,5 golos. Gil não marca há quatro jogos, sofre 1,6 golos fora e Braga faz 2,1 na Pedreira.

É verdade. O Gil Vicente foi ganhar ao Dragão e acabou de impor um nulo ao Sporting em Barcelos. Os galos parecem talhados para os grandes jogos e na época passada foram a Braga vencer os arsenalistas por 1-0. Porém, este parece não ser o melhor momento para os gilistas provocarem uma surpresa na Pedreira.

O Braga está numa excelente sequência de seis vitórias e um empate (com o Porto) em sete partidas em casa, enquanto os de Barcelos perderam as duas últimas visitas e não ganham há quatro jogos, com um golo apenas marcado nessa sequência… e esse foi um autogolo de um adversário.

O Gil é a equipa mais perdulária desta fase da época, algo que se estende à sua grande figura atacante, o espanhol Fran Navarro, a atravessar uma crise de confiança, pelo que o Braga é favorito a vencer.

Os da casa registam uma média de 2,1 golos por jogo na Pedreira. Os galos sofrem 1,6. Cheira a triunfo anfitrião e mais de 2,5 golos. A odd Betclic está potente.

Liga portuguesa: travão a fundo para surpreendente Arouca

Domingo, 16 de abril, 20h30

Foto: gettyimages

Dica: resultado correto – Grupos: 1-0, 2-0 ou 3-0. Leão não deverá sofrer golos e tem média de 2,7 marcados em Alvalade.

A Liga portuguesa foi avançando, as equipas-sensação foram caindo de produção, mas sobrou uma que, salvo alguns altos e baixos, surge nesta fase da época em grande forma. Falamos do Arouca, conjunto que não perde há seis jornadas, ganhou quatro delas e ocupa um espetacular quinto lugar, que dá acesso à Liga Conferência da UEFA. Só que a seguir vem o Sporting.

O leão está ocupado nas lides europeias, é certo, mas não pode perder mais pontos na luta pelo terceiro lugar de acesso à Champions, pelo que não deverá facilitar.

A formação de Rúben Amorim ganhou 11 de 13 jogos em casa e ainda não empatou. Além disso, o histórico com o Arouca em Alvalade aponta para cinco derrotas em cinco partidas, 16 golos sofridos e somente dois apontados.

Após o "raspanete" de Amorim à sua defesa depois do jogo com o Casa Pia, cheira a triunfo leonino sem sofrer golos (consentiu apenas 0,5 por partida em Alvalade), mas sem grandes goleadas.

Liga dos Campeões: Real vai deixar Chelsea azul de vergonha

Terça-feira, 18 de abril, 20h00

Foto: gettyimages

Dica: Real Madrid vence. Merengues ganharam 3-1 em Stamford Bridge na época passada e o Chelsea está em crise.

Este é o feeling para esta eliminatória, incluindo o jogo da segunda mão, em Madrid.

Nem a saída de Graham Potter e a entrada de Frank Lampard para treinador interino mudou a sorte dos "blues" de João Félix e Enzo Fernández, que não ganham há quatro jornadas da Premier League e ocupam já o 11.º lugar.

Ninguém esquece o que aconteceu nos quartos de final da época passada – os merengues foram a Londres vencer por 3-1, com um show de Karim Benzema. O triunfo do Chelsea por 3-2 no Bernabéu acabou por ser insuficiente.

Nessa altura, os blues estavam bem mais fortes do que agora e não foi isso que impediu a derrota caseira.

Desta feita, com tantos problemas, é difícil imaginar que contrariem o poderio do Real Madrid e de Karim Benzema. A nossa dica vai mesmo para a vitória madridista.

Liga dos Campeões: Nápoles quer fazer História

Terça-feira, 18 de abril, 20h00

Foto: gettyimages

Dica: Nápoles vence. Não há dois jogos iguais e Nápoles vai vingar-se da goleada (4-0) na Serie A.

Há poucas semanas o Milan foi a Nápoles golear o líder destacado da Serie A e mais que provável novo campeão italiano, por 4-0.

O jogo, porém, teve muita iniciativa napolitana e uma eficácia tremenda por parte de Rafael Leão e companhia, pelo que ficou no ar que este foi um jogo atípico (apesar de os rossoneri vencerem recorrentemente no Stadio Diego Armando Maradona).

Esta temporada, o Nápoles tem estado arrasador, incluindo na Liga dos Campeões, e esta é uma competição diferente.

Perante o seu público, e num ambiente vibrante, a equipa de Luciano Spalletti deverá entrar com tudo e fazer história rumo às meias-finais da Liga dos Campeões.

Liga dos Campeões: Benfica a fazer estragos em Milão

Quarta-feira, 19 de abril, 20h00

Foto: gettyimages

Dica: ambas marcam. Inter só uma vez não marcou em casa na Champions. Benfica faturou sempre fora.

Vimos bem como foi difícil para o Porto marcar golos ao Inter – não marcou nenhum –, dada a qualidade transalpina na retaguarda. Nesse jogo, também ficou patente que os nerazzurri estão ao alcance das melhores equipas lusas, mesmo no Giuseppe Meazza, onde foram apertados pelos dragões até estes ficarem reduzidos a dez elementos.

Este Benfica, que tem dado cartas na Liga dos Campeões, tem qualidade para chegar a Milão e causar estragos.

É natural que o Inter marque em casa, mas também que o Benfica faça mexer as redes anfitriãs, tal como aconteceu em todas as deslocações das águias esta temporada na competição, inclusive em Itália, mais propriamente em Turim, ante a Juventus.