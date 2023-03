O líder da Premier League aprendeu em Lisboa que o leão não é flor que se cheire. Arsenal e Sporting jogam a passagem aos quartos de final da Liga Europa, com os lusos capazes de causar estragos.



No domingo, há jogo entre Braga e Porto, que não só terá peso no confronto direto, como também na luta pelo título e por uma vaga na Champions.

Em Itália, há dérbi da Cidade Eterna entre a Lazio e a Roma de José Mourinho, num embate que apresenta uma tendência bem definida.

Já em Espanha, vai tudo parar para assistir ao potencialmente decisivo El Clásico da La Liga entre Barcelona e Real Madrid.

E atenção à NBA, que vai ter em breve um jogo entre duas das equipas em melhor forma na Conferência Este.

Liga Europa: leão goleador na casa do "papão"

Quinta-feira, 16 de março, 20h00

Dica: acima de 2,5 golos. Jogo em Alvalade mostrou que as duas equipas sabem marcar golos.

"Ah e tal, o Sporting não tem hipóteses." Para calar as más-línguas, o leão deu muito bem conta de si perante o "papão" que é o líder da Premier League, arrancando um empate a duas bolas.

Não fosse a sorte do Arsenal no segundo golo, e estaríamos agora a falar do triunfo da equipa lusa.

A primeira mão teve quatro golos. Tanto o Arsenal como o Sporting sabem marcar (os ingleses têm média de 1,4 tentos em cinco encontros na Liga Europa esta época, os de Alvalade contam 2,3 em três partidas).

Tal como no prognóstico que avançámos para o primeiro jogo, os gunners gostam de jogar ao ataque, algo que os leões sabem aproveitar.



Não nos atrevemos a prever o vencedor, mas que este é um embate para ter mais de 2,5 golos, isso é certo. Na dica anterior acertámos "na mouche".

Liga portuguesa: jogo para quem não gosta de balizas

Sexta-feira, 17 de março, 20h15

Dica: Rio Ave ou empate e abaixo de 3,5 golos. Açorianos com seis derrotas seguidas, vila-condenses marcam pouco fora de casa.

Está difícil apontar o Santa Clara como favorito a um jogo nesta fase da época. Os açorianos vão em três treinadores esta temporada e não parecem capazes de sair do buraco, registando seis derrotas seguidas e quatro em cinco partidas em casa.

Do outro lado estará uma equipa tranquila na tabela, no oitavo posto.

O Rio Ave está em melhor forma e acaba por ser favorito, mas atenção, não entramos em loucuras.

Os visitantes também não são grande espingarda fora de casa, onde só venceram uma vez em 12 jogos, mas já levam cinco igualdades.

Aconselhamos vitória ou empate. E também menos de 3,5 golos, uma vez que o Santa Clara não vai além de uma média de 1,1 tentos no seu reduto e o Rio Ave de 0,8 nas deslocações. A odd Betclic está alta.

Premier League: sorriso amarelo para o Chelsea

Sábado, 18 de março, 17h30

Dica: Chelsea e abaixo de 3,5 golos. Blues estão finalmente a crescer, mas golos ainda não é com eles.

Quando olhámos para a vitaminada odd Betclic para este desfecho, confessamos que nos entusiasmámos.

Este será um jogo entre duas das maiores desilusões da temporada na Premier League, mas ao mesmo tempo nota-se que o Chelsea está, aos poucos, a recuperar a confiança, vem de três triunfos seguidos, dois na Liga inglesa, e recebe uma formação que fora de portas desaparece.

O Everton conta com apenas uma vitória em 13 deslocações e tem sido uma espécie de bombo da festa nas saídas, já com sete derrotas somadas.

Os londrinos vão querer aproveitar este facto para consolidar a recuperação e são favoritos a vencer esta partida. Mas com poucos golos.

O Chelsea não vai além de 1,2 golos por jogo em Stamford Bridge, onde apenas uma partida esta temporada teve mais de 3,5 tentos.

La Liga: Barça pode encaminhar questão do título

Domingo, 19 de março, 20h00

Dica: Barcelona e abaixo de 4,5 golos. Barça ganhou três dos quatro últimos El Clásicos e nenhum jogo em Camp Nou teve mais de 4,5 tentos.

Prever o desfecho daquele que é, talvez, o mais sonante clássico do futebol mundial é complicado, mas nós gostamos de desafios.



Por esse motivo, acreditamos que o Barcelona vai sair por cima deste encontro e há razões para pensar assim.

Os catalães venceram três dos quatro últimos jogos com o Real Madrid em todas as competições, com oito golos marcados e somente um sofrido nesses triunfos.

Posto isto, e tendo em conta que o Barça pode aumentar de nove para 12 os pontos de vantagem sobre os blancos e encaminhar a questão do título, e logo perante o seu público, este parece ser o desfecho mais lógico.

A incapacidade de o Real marcar a este Barça nas últimas partidas, bem como o facto de os blaugrana terem somente oito golos sofridos na La Liga, leva-nos a acreditar no triunfo anfitrião em jogo com menos de 4,5 tentos – ainda não houve mais golos do que isso em Camp Nou esta época. A odd Betclic está incrível.

Serie A: Lazio em forma com pressa para marcar

Domingo, 19 de março, 17h00

Dica: equipa a marcar o 1.º golo – Lazio. Laziale marcaram primeiro em 77% dos jogos em casa, Roma sofreu primeiro em 62% das deslocações.

A Lazio é terceira classificada da Liga italiana, com 49 pontos, mais dois do que a Roma de José Mourinho, que ocupa o quinto lugar.

Este dérbi da Cidade Eterna pode cair para qualquer um dos lados, embora os anfitriões somem três triunfos nos últimos quatro encontros, mais um empate, enquanto os giallorossi venceram dois e perderam outros tantos.

A Lazio recolhe um certo favoritismo, mas a nossa dica vai por outro caminho.

Em casa, os laziale marcaram primeiro em 77% dos seus jogos, sendo uma equipa que gosta de pressionar, ter bola e atacar.

A Roma, mais cautelosa na sua essência, sofreu primeiro em 62% das deslocações, pelo que é previsível que os anfitriões façam balançar as redes em primeiro lugar. Mais uma vez a odd Betclic é imbatível.

Liga portuguesa: Braga e Porto em confronto… a quatro

Domingo, 19 de março, 18h00

Foto: gettyimages

Dica: ambas marcam. Braga marcou em nove de 11 jogos em casa, Porto em 11 de 12 deslocações.

Este é um jogo especial que, na prática, se joga a quatro.

O Braga, que foi goleado na primeira volta no Dragão, recebe os portistas na Pedreira, onde bateu o líder Benfica por 3-0.

Os minhotos são terceiros classificados, a dez pontos do primeiro. Os da Invicta são segundos, dois pontos à frente, e o desfecho deste encontro mexe não só com o confronto direto, mas também com a luta pelo título e por um lugar na Liga dos Campeões. Ao cuidado de Benfica e Sporting.

O Braga ganhou duas e empatou uma das três últimas receções aos dragões e as duas formações são potências ofensivas.

Os guerreiros marcaram em nove das 11 partidas em casa e têm uma média de 2,1 apontados na Pedreira.

Os azuis e brancos só numa saída ficaram em branco e faturam 1,7 tentos como visitantes. Está visto que vai haver golos de ambos os lados.

NBA: Cavaliers com tudo para fugir à rede dos Nets

Terça-feira, 21 de março, 23h30

Dica: Cavaliers vencem. Equipa de Cleveland num bom momento e com Donovan Mitchell em grande forma.

Este é um jogo entre duas das equipas em melhor forma na Conferência Este.

Os Nets recebem os Cavaliers numa fase em que as duas equipas venceram quatro dos seus últimos cinco jogos.

Os visitantes estão moralizados e até Donovan Mitchell, jogador em melhor forma na equipa, na liderança na média de pontos (27,6), já afirmou que o conjunto de Cleveland pode sonhar com o título da NBA.

Donovan lesionou-se recentemente, tal como o fundamental Jarrett Allen (olho), mas é muito provável que ambos joguem dia 21.

Se tal acontecer, os Cavaliers poderão arrancar uma preciosa vitória num recinto muito complicado e carimbar definitivamente a candidatura a mais altos voos.