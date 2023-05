Aposta da Semana: Vai ficar de fora da decisão do título e da Liga Europa?

A decisão do título da Liga portuguesa ficou para a derradeira jornada. O Benfica é campeão se ganhar ao Santa Clara ou se empatar e o Porto não aplicar uma goleada histórica ao Vitória de Guimarães. De resto, muitos jogos “a feijões” no campeonato nacional e outros que despertam interesse lá fora.

Em Espanha, o Sevilha vai ter quatro dias verdadeiramente loucos. Primeiro recebe o Real Madrid e, pouco depois, joga com a Roma da “velha raposa” José Mourinho na final da Liga Europa. Vai impor-se o palmarés dos espanhóis na competição, ou a experiência e sabedoria de Mourinho?

Liga portuguesa: Leão quer acabar com nota positiva

Sexta-feira, 26 de maio, 21h15

Foto: gettyimages

Dica: As duas equipas marcam. Jogo sem amarras táticas, o que abrirá a porta a golos dos dois lados.

Jogo “a feijões” entre Vizela e Sporting. Após o empate no dérbi com o Benfica, ao Leão não resta mais nada do que jogar pela honra, após ver confirmado o quarto lugar final na Liga. O momento não é de grande confiança, mas também não o será para os vizelenses, a atravessarem uma das piores fases da temporada.

Os comandados de Tulipa não ganham há seis partidas, tendo perdido quatro delas, e também não vencem no seu reduto há três desafios. Ao invés, os comandados de Rúben Amorim até vinham numa excelente sequência de resultados, não perdendo há 13 jornadas. O Sporting é favorito, mas com expectáveis alterações, experiências e oportunidade dada a alguns jogadores menos utilizados, é natural que este seja um encontro repartido, sem amarras táticas e com golos de ambos os lados.

Liga portuguesa: Águia quer banquetear-se no jogo do título

Sábado, 27 de maio, 18h00

Foto: gettyimages

Dica: Benfica e Acima de 3,5 Golos. Nove dos 16 jogos na Luz tiveram mais de 3,5 golos.

Um empate até poderá chegar – caso o Porto não ganhe por… 12-0 –, mas o Benfica não vai querer, certamente, pôr-se à mercê de uma eventual vitória do Santa Clara e deixar escapar, de forma dramática e num estádio cheio, o título que lhe foge há três temporadas. Por esse motivo, as águias de Lisboa vão fazer voo picado sobre as águias dos Açores, que já sabem que vão jogar a próxima temporada na segunda divisão.

O ambiente de festa deverá contagiar a equipa e, se os golos aparecerem cedo, é natural que se verifique uma goleada. É nisso que acreditamos, e além destes motivos anteriores, há dados estatísticos que para tal apontam: o Benfica marca uma média de 2,8 golos por jogo em casa e nove das 16 partidas na Luz terminaram com mais de 3,5 golos. A odd Betclic para a repetição deste desfecho está bem alta.

Liga portuguesa: ganhar e esperar um milagre

Sábado, 27 de maio, 18h00

Foto: gettyimages

Dica: Porto e Acima de 2,5 Golos. Dragão faz 2,6 golos por jogo em casa e Vitória também pode marcar.

A vida do Porto na derradeira jornada da Liga portuguesa é bem simples: ganhar e esperar que o Benfica tenha uma “travadinha” na Luz e perca com o Santa Clara. Isto se pusermos de lado a pouco provável vitória do Porto por 11 ou 12 golos de diferença. Certo é que o Dragão não vai facilitar, pois seria dramático não vencer e, por alguma eventualidade, o Benfica perder em casa.

O triunfo do Porto é, assim, mais do que expectável e tal deverá acontecer num jogo com mais de 2,5 golos. Os azuis e brancos marcam em média 2,6 tentos por jogo em casa, mas também sofreram seis golos nas últimas seis receções e o Vitória de Guimarães está a atravessar um bom momento, com quatro sucessos seguidos, e é capaz de marcar também o seu golinho. A odd Betclic está excelente para uma múltipla.

La Liga: Real deve aproveitar rotação do Sevilha

Sábado, 27 de maio, 18h00

Foto: gettyimages

Dica: Real Madrid vence. Merengues sem objetivos, andaluzes em poupanças, pois jogam final da Liga Europa.

Este é um jogo que costuma ter um peso maior, não só quando o Real está na luta pelo título, mas também quando o Sevilha luta pelos lugares cimeiros da tabela da La Liga. Desta feita nada disso se verifica. Os merengues já não serão campeões, os andaluzes estão a meio da tabela, mas com um objetivo ainda muito importante.

Apenas quatro dias após este jogo, os homens da casa disputam mais uma final da Liga Europa, frente à Roma de José Mourinho, pelo que esta partida da Liga espanhola conta muito pouco, ou quase nada, para os sevilhanos. Assim, estes deverão fazer muitas poupanças, para não perderem jogadores importantes para a final, tornando o Real Madrid no grande favorito à vitória. É que os blancos, apesar de arredados do título, ainda procuram acabar no segundo lugar, ocupado pelo Atlético, e vão jogar para ganhar.

Liga portuguesa: golos no último jogo na Pedreira

Sábado, 27 de maio, 20h30

Foto: gettyimages

Dica: Braga e Ambas as Equipas Marcam. Guerreiros favoritos em jogo sem preocupações táticas.

O Braga já não sairá do terceiro lugar. O Paços de Ferreira já não evitará a descida de divisão e o máximo que poderá fazer é evitar ficar com a “lanterna vermelha”. Assim, este será mais um jogo quase para cumprir calendário e já se sabe que estas partidas costumam ser mais descontraídas em termos táticos, sem grandes planos para fechar os caminhos para as balizas e em que os jogadores se soltam mais no ataque.

Tendo este facto em consideração, é de esperar que este seja um jogo com golos de ambas as equipas, que jogarão sem medo e com ambição. Ao mesmo tempo, o Braga é favorito a vencer, pois tem mais argumentos, mesmo se realizar alterações à sua equipa-tipo. A odd Betclic para este desfecho é tremenda.

Liga turca: Jorge Jesus sem margem para errar

Terça-feira, 30 de maio, 18h00

Foto: gettyimages

Dica: Fenerbahçe e Acima de 2,5 golos. Equipa de Jesus favorita e marca 2,8 golos por jogo em casa.

A vida está difícil para Jorge jesus, que vê o título da Turquia cada vez mais difícil e até o segundo lugar está em perigo. Agora, em jogo da 36ª jornada, o Fenerbahçe recebe o Antalyaspor, formação que ocupa o 13º posto. Mais um jogo fundamental para a equipa do treinador português, mas as notícias são boas.

O Fenerbahçe é claro favorito a vencer. Apesar de algo irregular em casa – já empatou dois e perdeu três de 16 receções –, o gigante turco recebe um adversário que, fora de portas, só ganhou três de 16 partidas. Além disso, o Fener marca uma média de 2,8 golos por jogo no seu reduto, pelo que é de esperar uma vitória caseira em partida com três tentos ou mais.

Final da Liga Europa: “As finais são para ganhar” (José Mourinho)

Quarta-feira, 31 de maio, 20h00

Foto: gettyimages

Dica: Vencedor: Roma. Mourinho é “velha raposa” e muito experiente em finais.

A frase é conhecida e usada por José Mourinho com toda a legitimidade, pois é sobejamente conhecida a história de sucesso do técnico luso, que geralmente não perdoa nos jogos decisivos. Em duas temporadas seguidas a sua Roma está numa final europeia, após vencer a Liga Conferência na temporada passada. Agora pode juntar a Liga Europa ao seu currículo e garantir o apuramento para a Liga dos Campeões em 2023/24.

Todos sabem que a Europa League é a competição do Sevilha, que já a arrecadou por seis vezes. Porém, nunca frente a Mourinho. A lógica é simples: o treinador português é muito experiente nestas andanças; por outro lado, o Sevilha é uma equipa que construiu o seu palmarés na prova com um futebol pragmático, cínico, em que a consistência defensiva foi sempre a base de tudo, sendo muitas vezes acusada de formação defensiva. Só que a Roma conhece esta estratégia como poucos e Mourinho é mestre a desmontar estas equipas. A odd Betclic é igual para conquista do título por parte dos espanhóis ou dos italianos.