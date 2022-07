As melhores diversões do Verão estão no Seixal

Insufláveis gigantes? Piscinas com 450 metros? Escorregas que proporcionam momentos de pura adrenalina? Com uma série de diversões adaptadas aos mais aventureiros e aos mais pequeninos, este vai ser um verão refrescante no Splash Seixal, localizado no Cais Fluvial do Seixal (acessível através de transportes públicos). Marque na agenda: de 27 de julho a 4 de setembro entre as 10h00 e as 19h00.

Pura adrenalina

Os mais resistentes a elevadas doses de adrenalina e que gostam de aventuras podem experimentar diversões aquáticas como o banzai splash, o kamikaze, o obstacle splash ou o wild splash. Em alternativa, existe um circuito de arborismo, com total segurança e 49 metros quadrados. Depois de experimentar, pode aproveitar momentos mais relaxantes como jogar vólei com os seus amigos ou em família no campo de vólei ou participar numa das várias aulas de fitness que o espaço oferece diariamente.

Diversão garantida

Com muita música para refrescarem os dias de verão, no Splash Seixal o público encontra duas piscinas com 450 metros quadrados, ou seja, são duas piscinas gigantes! Uma é livre para quem quiser dar um mergulho e nadar enquanto a outra é a piscina divertida, repleta de obstáculos insufláveis e flutuantes e ideal para momentos de lazer em família ou com amigos.

Insufláveis gigantes e piscinas divertidas

Para os mais pequenos existem insufláveis gigantes onde podem saltar e brincar livremente e em segurança, divertimentos, surpresas e várias piscinas concebidas propositadamente para o público infantil. Uma das piscinas tem minigaivotas a pedal para que os mais novos se possam divertir a valer!

Os momentos de descanso

Depois de percorrer todas as diversões, é natural que precise de descansar e recuperar energia. Pode levar as suas merendas, mas não precisa de se preocupar porque no Splash Seixal encontra uma street food com oferta gastronómica variada. Pode ainda participar em jogos, estender-se na relva ou aproveitar os lugares à sombra.

Experimente várias vezes

O bilhete de entrada dá direito a experimentar todas as diversões e as vezes que quiser. Os valores são diferentes durante a semana e ao fim de semana e também diferem se for o dia inteiro ou apenas meio dia (a partir das 15h00). As crianças até aos 2 anos não pagam, os maiores de 65 anos têm desconto e as famílias podem beneficiar de um vantajoso pack. No Splash Seixal, a experiência de um dia inesquecível está garantida. Adquira os bilhetes online e parta diretamente para a diversão!