10 alimentos que ajudam a dormir mais e melhor

A qualidade do sono tem um papel fundamental no nosso bem-estar, tanto físico como mental. Estabelecer rotinas, com horários regulares de sono e um ambiente propício ao descanso, nomeadamente escolhendo um colchão adequado e eliminando distrações no quarto, como a televisão e os telemóveis, é essencial para garantir um descanso reparador. Evitar álcool, tabaco e alimentos ou bebidas estimulantes antes de dormir, e reservar atividades físicas para a parte da manhã são igualmente práticas que contribuem para um sono tranquilo.

O poder da alimentação

A influência da alimentação na qualidade do sono é reconhecida por muitos especialistas. Certos alimentos, devido às suas caraterísticas específicas, podem desempenhar um papel facilitador neste processo. Descubra mais sobre este equilíbrio vital entre os hábitos de sono saudáveis e uma alimentação adequada com o Dr. Telmo Barroso, Nutricionista do Hospital CUF Descobertas.

Peru Esta carne é uma excelente fonte de triptofano, um aminoácido essencial que contribui para aumentar a taxa de serotonina e melatonina, conhecido por auxiliar um sono reparador. Banana Fonte de Vitamina B6, que tem um papel fundamental na redução do cansaço e da fadiga. Mel Leite morno com mel pode fazer a diferença antes de dormir. O leite, rico em triptofano, atua como um indutor natural do sono, elevando os níveis de serotonina, um sedativo natural que atua no cérebro. A combinação com o mel, um hidrato de carbono, facilita a absorção do triptofano no cérebro.

Frutos secos São ricos em triptofano, magnésio, ácido gordo ómega 3 (DHA), que contribui para a manutenção de uma função cerebral normal. Aveia É rica em triptofano, um aminoácido presente nas proteínas que é precursor da serotonina, um neurotransmissor cuja carência está associada a distúrbios do sono. Peixe Sardinhas, salmão, atum e bacalhau são exemplos de peixes ricos em triptofano que podem ajudar a melhorar a qualidade do sono.

Laticínios Beber um copo de leite antes de dormir não é apenas reconfortante. Os laticínios são ricos em triptofano e serotonina, que é essencial na produção de melatonina, uma hormona que não só regula os ciclos do sono como também melhora a sua qualidade. Ovos A gema dos ovos é uma fonte de ferro que contribui para uma normal função cognitiva, assim como de triptofano, que ajuda a dormir melhor. Infusões As tisanas no geral, servidas quentes têm a capacidade de ser vasodilatadora, deixando-nos mais relaxados e podendo ajudar no processo do sono. Espinafres São ricos em magnésio, um mineral que contribui para a redução do cansaço e da fadiga.

Pesto de espinafres

5 MIN. | ±360G (±18 C. DE SOPA) | FÁCIL

espinafres 1 Emb. (170g) azeite virgem extra Pingo Doce 4 c. de sopa alho 1 dente queijo parmesão 50g 1 DOSE CONTÉM (ADULTO % DO VDR) Energia 79kcal (4%) | Gorduras 5,7g (8%) das quais saturadas 1,1g (6%) | Hidratos de carbono 0,3g dos quais açúcares 0,3g (<1%) | Fibra 9,3g (37%) | Proteínas 1,8g Preparação 1 Triture todos os ingredientes num processador de alimentos até obter uma textura cremosa

Penne com salmão e pesto de espinafres

30 MIN. | 4 PESSOAS | FÁCIL salmão (lombos) 3 (450g) sal 2 c. de chá pimenta q.b. pesto de espinafres 8 c. de sopa curgete 1 (300g) massa penne 250g iogurte natural inteiro probiótico Pingo Doce 1 (125g) 1 DOSE CONTÉM (ADULTO % DO VDR) Energia 670kcal (34%) | Gorduras 35g (50%) das quais saturadas 11g (53%) | Hidratos de carbono 52g dos quais açúcares 5,7g (6%) | Fibra 5,2g (21%) | Proteínas 35g Preparação 1 Pré-aqueça o forno a 180 ºC 2Tempere o salmão com metade do sal e pimenta, disponha-os num tabuleiro, cubra com quatro colheres de sopa de pesto e em redor coloque a curgete em pedaços. Leve ao forno por 15 minutos. 3 Coza a massa em água temperada com o restante sal, de acordo com as instruções da embalagem. 4 Escorra a massa, envolva-a com mais quatro colheres de sopa de pesto, o iogurte e sirva com a curgete e os lombos de salmão.

Omeleta de cogumelos e espinafres

20 MIN. | 6 PESSOAS | FÁCIL

ovos M 12 cebolinho fresco 1 c. de sopa sal 1 c. de sopa pimenta q.b. azeite virgem extra Pingo Doce 1,5 c. de sopa cebola 1 (100g) alho 1 dente cogumelos 400g folhas de espinafre 1 Emb. (170g) quinoa cozida temperada Pingo Doce 500g abacate 1 (200g) sementes de sésamo 1 c. de sopa 1 DOSE CONTÉM (ADULTO % DO VDR) Energia 397kcal (20%) | Gorduras 23g (33%) das quais saturadas 5,4g (27%) | Hidratos de carbono 24g dos quais açúcares 1,7g (2%) | Fibra 5,4g (21%) | Proteínas 21g Preparação 1 Bata os ovos com o cebolinho picado, metade do sal e pimenta. 2 Numa frigideira com uma colher de sopa de azeite, salteie a cebola e o alho picados durante 2 minutos. Adicione os cogumelos em pedaços pequenos. Deixe cozinhar por 5 minutos. Tempere com o restante sal e pimenta. 3 Unte uma frigideira antiaderente com o restante azeite, verta parte dos ovos batidos, espalhe bem e quando estiver a começar a solidificar coloque numa das metades um pouco da mistura de cogumelos e alguns espinafres por cima. 4 Quando os ovos começarem a prender, desprenda com a ajuda de uma espátula e vá dobrando a omeleta sobre o recheio. 5 Repita o processo com os restantes ingredientes até ter seis omeletes. 6 Sirva com a quinoa e com o abacate em fatias. Polvilhe com sementes de sésamo.

Bolachas de banana, aveia e frutos secos

30 MIN. | 8 UNIDADES | FÁCIL

bananas maduras 2 (300g) flocos de aveia 100g canela em pó q.b. mistura de frutos secos Pingo Doce 50g 1 UNIDADE CONTÉM (ADULTO % DO VDR) Energia 118kcal (6%) | Gorduras 4,6g (7%) das quais saturadas 0,7g (4%) | Hidratos de carbono 13g dos quais açúcares 5,6g (6%) | Fibra 5,2g (21%) | Proteínas 3,3g Preparação 1 Pré-aqueça o forno a 180 ºC. 2 Numa taça, esmague as bananas muito bem sem deixar grumos. 3 Adicione os flocos de aveia e a canela em pó. 4 Deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, forre um tabuleiro de forno com papel vegetal. 5 Deite oito colheradas de massa sobre o papel vegetal e alise ligeiramente as bolachas com a ajuda da colher ou com os dedos. 6 Polvilhe com os frutos secos picados e leve ao forno por 15 minutos. Retire do forno e deixe arrefecer.