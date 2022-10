AdoroOsMeusOlhos: conheça a doença escondida nos olhos aparentemente saudáveis das crianças

O que é a ambliopia?

A ambliopia, vulgarmente designada por “olho preguiçoso”, corresponde de uma forma simples à baixa acuidade visual (visão) de um ou, mais raramente, de ambos os olhos. Os olhos dos bebés à nascença são muito imaturos, com características óticas imperfeitas. Para que a visão e todas as características que a rodeiam se desenvolvam é necessário que os olhos sejam transparentes, consigam focar da maneira mais apropriada e que sejam capazes de enviar a informação que captam para o cérebro através do nervo ótico, especificamente para as zonas de interpretação visual.

É este diálogo entre o olho e o cérebro que permite o desenvolvimento de um bom sistema visual, que vai amadurecendo e ficando progressivamente mais perfeito à medida que a criança cresce. Quanto mais atenta e mais curiosa for a criança, melhores as hipóteses de um correto desenvolvimento do sistema visual.

Passando a infância, o cérebro já não é capaz de se adaptar e moldar. O período crítico do desenvolvimento do sistema visual esgota-se nos primeiros meses e anos de vida. Depois dos 8 ou 10 anos, a possibilidade de reabilitação visual torna-se muito reduzida ou mesmo nula, ou seja, um olho preguiçoso detetado muito tardiamente permanece preguiçoso durante toda a vida.