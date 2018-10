Brunch, faça chuva ou faça sol

Brunch curtido

À hora que lhe apetecer e em pijama, porque não?

As tortilhas coloridas recebem-no no reino do otimismo, prontas a servir com os acompanhamentos da sua preferência.

Protagonistas de qualquer brunch, os ovos não podem faltar. Abrilhante o momento com as nuvens de ovos em torrada de pão integral, tão originais como fáceis de preparar.

Impossível será resistir ao mix de sabores e texturas dos caracóis de queijo e fiambre com alface, tomate e cenoura.

Fusão perfeita entre o doce e o salgado, a salada de queijos, morangos e nozes tem efeito "uau" garantido. Se lhes juntar umas sementes, ganha ainda mais pontos.

E eis que surge o incrível bolo de crepes com caramelo salgado. Chegou, mostrou e venceu! Sirva-o com fruta fresca da estação.

Brunch saudável

Não quer ver de perto bolos carregados de açúcar nem pratos cheios de gordura? Tem aqui opções deliciosas. E, acredite, são saudáveis!

A felicidade pode ser um batido floresta mágica, verdadeiro boost energético e antioxidante que agrada a miúdos e graúdos, ou uma crocante granola de figo e canela servida com fruta a gosto e iogurte, leite ou bebidas vegetais.

Os ninhos de ovos e vegetais e os cogumelos estufados com couves-de-bruxelas e tâmaras, acompanhados com pão tostado, apostam em novas combinações de ingredientes que elevam o "saudável" a outro patamar.

E quem não gosta de chupa-chupas? Mas estes são lollipops de kiwi com chocolate, amêndoa e amendoim, aos quais nem o primo que só come "junk food" vai resistir.

Brunch à "portuga"

Há sabores que nos estão no sangue ou não fôssemos portugueses de gema!

O pão nosso de cada dia não tem de ser sempre igual. Quer experimentar o pão de aveia e mel barrado com manteiga?

Uma mesa cheia de conversa e repleta de coisas boas pede tarteletes de cebola-roxa com vinho do Porto.

Mas se não dispensa um brunch com carne à mistura, as espetadas de frango ou a rústica bola integral de azeitonas, chouriço e tomate somam e seguem com sabores bem nacionais.

E para adoçar o momento, entram em cena o bolo de nectarinas e mirtilos ou o tradicional bolo de iogurte com framboesas à mistura. O desafio vai ser deixar alguma fatia para o lanche!

Brunch do mundo

E se desse a volta ao mundo sem sair de casa?

Brunch sem panquecas é como futebol sem Ronaldo. Difundidas na América, hoje existem centenas de variações pelo mundo fora. Aqui propomos-lhe as deliciosas panquecas de coco e abacaxi.

Siga até à América do Sul, onde os ritmos latinos são o melhor acompanhamento para os cestos de camarão com guacamole.

Saboreie "la bella Italia" com a pizza entrançada ou a frittata de gambão.

Daqui até ao Reino Unido é um pulinho de sabor, e nada melhor do que os scones de limão e sementes de papoila servidos com um english breakfast tea.

Atrasou-se para o brunch? Venha o slunch!

O slunch nada mais é do que um "lanche ajantarado", acompanhado com refrescos ou cocktails, que começa pelo final da tarde e se estende pelo serão, num tom informal e descontraído, com pitadas de charme. Fica a sugestão para terminar os seus fins de semana em beleza!

Bom apetite!