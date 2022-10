Cozinhe uma vez para toda a semana. E sem desperdício

Esta é a altura perfeita para rever alguns dos nossos hábitos e que pode ser life-changing. Setembro foi mês de regresso – à rotina, à escola, ao trabalho – e também o mês em que se assinalou o o Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar (29 de setembro). Aproveite agora o mês mais tranquilo de outubro para colocar em prática o conceito de batch cooking e veja o desperdício a diminuir: desperdício alimentar, desperdício de tempo e até do orçamento familiar. Só aumenta a possibilidade de comer bem a todas as refeições, sem passar os dias na cozinha.

Afinal, o que é o batch cooking?

É um método que permite, em poucas horas, preparar todos os pratos da semana, e que promete ser o seu braço-direito na logística da cozinha. Se era isto que há tanto tempo esperava, junte-se ao clube.

Não é milagre, é organização: escolhe-se um dia de preparação (o domingo está mesmo a pedi-las) e deixam-se todos os alimentos separados e pré-preparados, crus ou cozinhados, prontos a combinar de diferentes formas, conforme o que nos apetecer durante a semana. Depois, é só acondicioná-los no frigorífico ou no congelador e, se necessário, ultimar os pratos na hora de os saborear. Voilà!

Um novo mote contra o desperdício

O combate ao desperdício é um compromisso há muito assumido pelo Pingo Doce e o batch cooking encaixa como uma luva neste princípio: ao promover a organização do menu semanal e da lista de compras, evita-se o desperdício gerado pelas compras desnecessárias, que muitas vezes sobram ou não chegam a consumir-se, além de permitir poupar dinheiro. Fazer as marmitas com a quantidade adequada a cada refeição também contribui para o mesmo fim. Além disso, o correto armazenamento e refrigeração conserva melhor os alimentos e cozinhar vários pratos em simultâneo, no forno por exemplo, permite poupar energia.

As vantagens do batch cooking não se ficam por aqui: também é meio caminho andado para comer de forma equilibrada e para ganhar tempo para si.

Vamos por partes. Como organizar o batch cooking semanal?

1. Planeie o menu semanal, elaborando uma lista de compras com as quantidades de tudo o que precisa. Antes, não se esqueça de fazer um tour pela despensa e pelo frigorífico, para verificar quais os alimentos que já tem em casa.

Sugestão para organizar o menu Para cada refeição, use esta fórmula: 50% de vegetais, 25% de proteínas, 25% de hidratos de carbono e uma boa porção de gorduras saudáveis. Em função destas proporções, pense quais os ingredientes que quer combinar. Com eles, vai fazer várias porções que se desmultiplicam em diferentes combinações.

Sabe Bem facilitar-lhe a vida Ainda que as possíveis combinações sejam infinitas, nesta edição da Sabe Bem tem 10 receitas num menu semanal para quatro pessoas, com pratos tão saborosos como mix de legumes salteados, carne picada com legumes, frango cozido em caldo aromático, tarte de frango com legumes ou lombos de pescada com pimentos e caril. E muito mais! Pode seguir o menu à risca ou adaptá-lo ao sabor do seu gosto e imaginação. Aqui também encontra uma check list detalhada (com itens de mercearia, talho, congelados, frescos) que pode imprimir. Pode encontrar a revista nas lojas do Pingo Doce ou no Mercadão.

Receita de mix de legumes (Sabe Bem 69, Especial Batch Cooking, Pág. 81) Receita de carne picada com legumes (Sabe Bem 69, Especial Batch Cooking, Pág. 82)

Receita de tarte de frango com legumes (Sabe Bem 69, Especial Batch Cooking, Pág. 86) Receita de lombos de pescada com pimentos e caril (Sabe Bem 69, Especial Batch Cooking, Pág. 82)

2. Vamos às compras, já de lista de compras na mão. Assim, a ida ao supermercado vai ser rápida e eficiente, evitando gastos desnecessários e dando a volta ao desperdício.

3. Está na hora de cozinhar: prepare e cozinhe todos os ingredientes de acordo com o menu planeado, poupando tempo e energia:

• Aproveite o forno para colocar vários tabuleiros em simultâneo, com diferentes vegetais.

• Salteie ou coza a vapor legumes e leguminosas, coza ovos, lave e corte legumes (para os comer crus ou saltear) e corte fruta.

• Faça um molho de tomate ou uma bolonhesa, que servem sempre diversos propósitos (com massa, em canelones, lasanha, etc.)

• Adicionar os molhos e os óleos só no momento do consumo (exceto nos estufados) permite fazer inúmeras variações com os alimentos-base.

• Veja as sugestões de receitas na nova revista Sabe Bem.

4. Guardar e conservar. Depois de preparar as receitas, é hora de acondicionar os vários alimentos individualmente (que se irão juntar na altura da refeição) ou já combinados em recipientes próprios e limpos, para que se mantenham nas melhores condições até os consumir. E para os identificar com toda a facilidade, coloque etiquetas com o nome de cada alimento e o dia da semana em que tenciona usá-lo.







Saiba tudo acerca da conservação da comida no frigorífico e no congelador no livro Desperdício Zero à Mesa com o Pingo Doce.

5. E está na mesa. Ou na marmita, como preferir. Na altura de comer só precisa de aquecer ou temperar, e aproveitar o momento. Com tranquilidade e sem pressas.