Debate sobre a inovação ao serviço do bem social acontece em Lisboa

Lisboa é mais do que uma cidade histórica e encantadora à beira-mar. É um terreno fértil para a inovação social, um motor vital para desenvolver um futuro mais inclusivo e sustentável. A cidade tem testemunhado uma notável transformação nos últimos anos, onde a inovação social desempenhou um papel crucial na abordagem dos desafios locais.

Para falar deste processo de transformação, a primeira conferência da iniciativa "Lisboa em Ação, Uma Cidade com Futuro" aborda a inovação ao serviço do bem social. Acontece no dia 5 de dezembro, às 09h30, na Casa Fernando Pessoa e tem transmissão em direto no site do CM. Veja o programa em baixo.

Startups sociais surgem para responder a desafios

A tecnologia desempenha um papel essencial nesta jornada de inovação social. Incubadoras e hubs tecnológicos em Lisboa têm proporcionado um ambiente propício para o crescimento de startups sociais, centradas em soluções inovadoras para desafios sociais. A digitalização e a conectividade estão a ser exploradas para criar plataformas que facilitem a interação entre os cidadãos e promovam a partilha de recursos e ideias.

Numa cidade que respira história, a inovação social é a ponte entre o passado e o futuro. Lisboa está a reinventar-se como um laboratório de ideias, onde a tradição se encontra com a modernidade para enfrentar os desafios contemporâneos.

Primeira conferência

Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, fará uma nota introdutória ao tema para de seguida se lançar um debate sobre o tema com António Miguel, fundador da MAZE, Gil Azevedo, diretor-executivo da Start Up Lisboa e João Barracho, fundador do projeto Apps for Good.

Programa "Lisboa em Ação, Uma Cidade com Futuro"

09h30 | Abertura Institucional

Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa

09h45 | Debate: A inovação ao serviço do bem-estar social

- António Miguel, fundador da MAZE

- Gil Azevedo, diretor-executivo da Startup Lisboa

- João Baracho, fundador do projeto Apps for Good

Moderador: Carlos Marçalo, diretor de projetos especiais Cofina

11h30 | Encerramento