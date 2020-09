Desperdício alimentar: pequenos gestos, grandes mudanças

No dia em que são feitas as compras, faz-se uma revisão de todos os armários para confirmar que não se esqueceu de nada. Outra maneira de fazer as compras de forma mais ponderada é criar uma ementa semanal, com as principais refeições, e perceber que ingredientes farão falta para cozinhar. Tenha em conta as quantidades, para não desperdiçar no pós-compras, e não se esqueça de contar também com as marmitas.

Ainda antes de sair para o supermercado, deve consultar os folhetos promocionais, confirmar quais os produtos que necessita que estão em promoção e apontar a marca e o desconto à frente do produto. Os folhetos promocionais do Pingo Doce trazem novas oportunidades de poupança todas as semanas nos vários sectores – dos frescos aos congelados, dos produtos para a casa até à secção para animais de estimação, podendo consultá-los em pingodoce.pt.