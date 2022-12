Dez destinos obrigatórios: a magia do Natal é na Região de Leiria

Ho Ho Ho! O Natal está no ar. Vibrante para os mais novos, rememorativo para os mais velhos, esta é a época festiva que tem sempre aquele encanto e que nos aproxima daquilo que a vida tem de melhor para ser sonhado e partilhado. Esta quadra especial é também o pretexto ideal para aproveitar em grande os fins de semana e as férias escolares, passando bons momentos com quem mais ama e criando memórias inesquecíveis. Deixe-se seduzir pelo fascínio do Natal e rume ao Centro de Portugal.

Não temos nem uma, nem duas, nem três, mas 10 escapadinhas para uns dias a dois ou em família. São propostas cheias de magia para todas as idades que tornam a região de Leiria um destino obrigatório neste Natal.







1. FICA em Alvaiázere De 9 de dezembro a 8 de janeiro, a Lapónia vai ficar verde de inveja com a programação natalícia do Festival de Inverno do Concelho de Alvaiázere (FICA). Da casa do Pai Natal – que também tem uma escola e uma carrinha – à pista de gelo e à floresta encantada, dos insufláveis e carrosséis aos ateliers e showcookings, das caminhadas, minitrail e BTT à música ao som dos DJ, há surpresas e diversão para todos os gostos e idades.

2. “Viva o Natal” em Ansião

Ansião rima com animação e na quadra natalícia é coisa que não vai faltar. Concertos, mercadinho de Natal, ateliers de decoração, música para crianças, animação de rua, exposições, espetáculos, oficinas de danças e um baile natalício alegram os ansianenses e todos os que por aqui passam desde o dia 2 de dezembro. Aqui a festa é rija e só termina com o cantar das janeiras, a 7 de janeiro. Descubra toda a programação.









3. Batalha, um conto de Natal Uma parada natalícia marcou o arranque do programa Batalha uma História de Natal. A entrada no mundo da fantasia faz-se através de espetáculos, concertos, oficinas temáticas, animação de rua, exposições, atividades desportivas e muito mais. Se o grande destaque é uma grande pista de gelo natural em tenda coberta, o mercadinho de Natal é a tentação: doçaria, mel, vinho, licores e artesanato mostram o que os produtores locais têm para oferecer. Atenção fãs de Hogwarts: até 31 de dezembro têm uma mostra de legos alusiva ao “Harry Potter” à espera. E a entrada é gratuita.







4. Em Castanheira de Pera, há Natal na Aldeia Se esta vila encanta todo o ano, no Natal brilha ainda mais. Na 4ª edição da iniciativa Natal na Aldeia (de 16 de dezembro a 1 de janeiro), o balão de ar é a grande novidade que se vem juntar à pista de gelo natural, à casa e ao comboio do Pai Natal, ao madeiro de Natal e ao carrossel para animar toda a família. Além dos concertos, o entretenimento é garantido com animação de rua, teatro, cinema, stand-up comedy e magia. As tasquinhas com iguarias tradicionais da época e artesanato são o complemento perfeito.









5. Natal da Fantasia é em Figueiró dos Vinhos O Pai Natal chegou a terras figueiroenses no Comboio da Fantasia e promete ficar até 23 de dezembro. Os mais novos (e os menos) não vão querer perder pitada, porque a casa do Pai Natal e a Tenda da Fantasia estão recheadas de surpresas: oficinas, jogos, contos, pinturas faciais, curiosidades mágicas e musicais, mercadinho de Natal, teatros e concertos. Fica o convite para embarcar num verdadeiro Natal da Fantasia.

6. Leiria, Cidade Natal



Tudo o que cabe nesta quadra está no Leiria Natal. Como brincar não tem idade, tem 33 dias de festa para todos, onde a diversão é obrigatória. Pista com rampa de gelo, recreio dos duendes, carrossel e comboio de Natal, exposição de presépios, oficinas, teatro, esculturas, dança, concertos, atividades culturais e desportivas, artesanato ou arborismo são algumas das iniciativas que, até 1 de janeiro, vestem a cidade em “tons” natalícios. No Jardim Solidário e no mercadinho de Natal pode encontrar presentes únicos e nas rulotes de street food há delícias irresistíveis. Aqui, diversão e alegria não têm limites.

7. Marinha Grande, no coração do Natal Já escreveu a carta ao Pai Natal? Então venha entregá-la pessoalmente. Até 8 de janeiro, a Marinha Grande surpreende toda a família com momentos únicos de lazer e diversão. Além da casa do Pai Natal e do mercadinho de Natal, há exposições, espetáculos e workshops. O que não pode perder? A árvore de Natal com 22 metros de altura, as decorações em 3D, o carrossel parisiense e o presépio tradicional com mais de mil peças. Com tantas atrações, o melhor é ver tudo.







8. Há Natal em Pedrógão Grande Até 31 de dezembro, a iniciativa Há Natal em Pedrógão Grande leva o espírito natalício a todos os cantos do concelho, com atividades para todos os gostos. À sua espera, tem mercadinhos, concertos, teatro, cinema passeio em bicicletas, fogo de artifício no réveillon... e até dinossauros com o Natal Jurássico no Jardim da Devesa! Não se esqueça: aproveite a visita para apoiar o comércio local e compre todas os presentes de Natal que ainda faltam na lista. Divirta-se em família, enquanto desenha novos sonhos e cria boas memórias.

9. Pombal faz brilhar o Natal

As luzes e as cores natalícias resgatam o imaginário da infância. Concertos, espetáculos, exposições, workshops e encontros enchem as ruas. A roda-gigante, o carrossel parisiense, a pista de gelo natural, o comboio turístico e o bosque encantado acendem os ânimos. O mercado de Natal traz o calor e o cheiro das iguarias tradicionais. Durante um mês inteirinho, há Natal em Pombal. Até ao fecho das festividades, no concerto de Reis a 8 de janeiro, tem todo um cenário mágico com uma miríade de programas, para todos os gostos e idades.









10. Natal gastronómico de Porto de Mós Neste município, o encanto está nos sabores típicos da época natalícia, com destaque para o "rei" da mesa, o bacalhau, e a companhia perfeita: o azeite e o alho. Até 25 de dezembro, Porto de Mós promove a 2ª edição do Festival do Bacalhau, Azeite e Alho para incentivar e divulgar a gastronomia e restauração local. Deixe-se conquistar pelo estômago e pelo encanto dos festejos natalícios. Descubra os restaurantes aderentes ao festival e os menus imperdíveis. Prepare a sua visita aqui.

A campanha “O Natal na Região de Leiria” é cofinanciada pelo Programa CENTRO2020, no âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, e integrada no projeto “Produtos Turísticos da Região de Leiria”.