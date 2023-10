Dicas para poupar no supermercado

Encontrar novas formas de poupar não podia estar mais na ordem do dia. A boa notícia é que há truques tão simples quanto úteis para encurtar a conta do supermercado sem abdicar da qualidade. Pouco a pouco, saiba como economizar dos cêntimos às centenas, antes, durante e após fazer as compras.

Antes de ir às compras

1. Opte por comprar semanalmente. As compras mensais podem ser mais práticas, mas tendem a gerar desperdício de alimentos. Fazer as compras numa base semanal é um bom princípio para controlar melhor os gastos ao comprar apenas aquilo que necessita.

2. Planifique as refeições da semana. Poupar exige organização e as compras não são exceção. Definir um menu semanal com refeições económicas, variadas e – claro – deliciosas é uma boa estratégia para não cair na tentação de comprar produtos desnecessários.

3. Verifique o que tem no frigorífico, no congelador e na despensa. Parece óbvio, mas é um passo indispensável para não comprar nada que já tem em casa, economizar nas compras semanais e evitar o desperdício alimentar.

4. Faça uma lista de compras. Depois de ter planeado o menu semanal e verificado o que tem em casa, elaborar uma lista de compras com os ingredientes de que vai precisar permite-lhe manter o foco no que é essencial, evitando ceder a impulsos. E a carteira, no final, agradece.

Na hora de comprar

1. Priorize a fruta e os legumes da época. Além de mais frescos, costumam ter preços atrativos. O mesmo acontece com alguns produtos locais.

E as leguminosas? Por vezes esquecidas, são um dos grupos mais económicos da Roda dos Alimentos. Substituir a carne e o peixe por leguminosas (feijão, lentilhas, grão, ervilhas) em algumas refeições pode contribuir para reduzir as despesas semanais e diversificar a alimentação da família.

2. Escolha marcas próprias. A Marca Própria do Pingo Doce tem uma vasta gama de produtos para todos os gostos e idades que fazem render o orçamento sem comprometer o sabor e a qualidade.

3. Fique de olho nas promoções. Sinónimo de poupança, desde que apenas tire proveito dos descontos que vão ao encontro das suas necessidades. Se comprar bens perecíveis em maiores quantidades, confirme as datas de validade e certifique-se de que podem ser congelados para evitar o desperdício.

4. Atenção aos produtos prontos a usar. Os produtos já descascados, cortados ou preparados são, sem dúvida, mais práticos. Mas também podem ser mais caros. Quando o lema é poupar, há que optar pela alternativa mais económica. Já no caso dos congelados, se o preço for conveniente, saiba que estes também são uma boa opção do ponto de vista nutricional.

5. Leve os seus próprios sacos. Para poupar um pouco mais, o melhor é levar de casa os sacos para trazer as compras. Além de ser uma decisão amiga da carteira, também é amiga do ambiente.

6. Vá ao supermercado de "barriga cheia". Ir às compras com fome é meio caminho andado para fazer compras por impulso e encher o carrinho com extras que podem ser muito mais caros e menos equilibrados do ponto de vista nutricional.

7. Não vá às compras com pressa. Leve o seu tempo a comparar preços e a fazer as melhores escolhas.

Tudo sob controlo. Usar a calculadora para ir contabilizando os produtos que coloca no carrinho ajuda-o a manter-se dentro do orçamento definido.

Após as compras

1. Produtos com validade mais curta à vista. Na hora de tirar as compras dos sacos e de as arrumar no frigorífico e na despensa, a regra é pôr os artigos com prazos de validade mais curtos na linha da frente. Esta dica reduz o desperdício e, consequentemente, os custos.

2. Queridas sobras. Dar uma segunda vida aos pratos, usando sobras das refeições anteriores, também é dizer "não" ao desperdício e "sim" à poupança.

Inspire-se nas receitas da nova edição da revista Sabe Bem

Receita de Bacalhau com crosta de pão (Sabe Bem 76, Pág. 18) Receita de Creme de abóbora e batata-doce com brócolos (Sabe Bem 76, Pág. 14)

Receita de Lentilhas com abóbora e espinafres (Sabe Bem 76, Pág. 20) Receita de Tostas de queijo cottage com dióspiro (Sabe Bem 76, Pág. 17)

São refeições práticas, saudáveis (seguem os princípios da Dieta Mediterrânica) e custam até 3 euros por pessoa. Para comer bem, sem gastar muito, não perca a nova edição da revista.

Das lentilhas com abóbora e espinafre às tostas de queijo cottage com dióspiro, do bacalhau com crosta de pão ao creme de abóbora e batata-doce com brócolos, estas receitas prometem poupar e surpreender toda a família.

