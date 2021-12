Dormir: proteger o ambiente é… um descanso

Foi tomada consciência, nestes últimos tempos, da importância do conforto e comodidade no nosso lar, ao qual todos ficámos cada vez mais ligados, por força das circunstâncias. Mas houve também uma crescente consciencialização relativamente ao impacto ambiental dos nossos hábitos e escolhas – às quais nem ligávamos, mergulhados num frenesim dos dias que teve, necessariamente, de mudar – no meio ambiente que nos envolve.

É na conjugação das duas vertentes que nos deparamos com empresas que demonstram real responsabilidade social e ambiental e conciliam o melhor de dois mundos: o conforto e a qualidade de vida com a proteção e preservação do ambiente e, em última instância, das alterações climáticas que vão subindo na hierarquia das preocupações a nível mundial.

Maxcolchon: tecidos ecológicos Sendo uma marca de referência no mercado nacional, ibérico e não só no capítulo da comodidade e qualidade no descanso, a Maxcolchon revela ainda uma particular preocupação nas áreas ambientais e nos materiais utilizados. Nesse sentido, ganham especial relevância determinados produtos e matérias-primas.

O tecido Ecolife, por exemplo, é composto por fios de alta qualidade, 100% reciclados e ecorresponsáveis, graças ao procedimento de fabrico, que cumpre os protocolos ambientais e contribui para a sustentabilidade e harmonia do planeta. As máquinas utilizadas para a composição do tecido Ecolife funcionam a energia solar, conseguindo assim uma ampla poupança de energia. Além disso, este fio ecológico não consome água, é fabricado sem a adição de produtos químicos que afetam o ambiente e não produz emissões de CO2.

Este tecido reciclável obtém uma qualidade comparável à das fibras virgens, oferecendo como resultado final um conjunto de fios com grande longevidade e fiável.

Descanso certo e sustentável

A Maxcolchon juntou-se ao Movimento Ecolife com o lançamento de uma nova linha de colchões fabricados de tecidos ecológicos e de fibras recicladas. O colchão Aspen e o Everest, cujos nomes remetem para as conhecidas montanhas, oferecem um descanso com grande compromisso com o meio ambiente, proporcionando um grande conforto respeitoso e sustentável. Este compromisso com a inovação e os produtos naturais põe as pessoas no centro, demonstrando que um bom descanso não é incompatível com as boas práticas ambientais.

Além disso, a Maxcolchon proporciona aos clientes a oportunidade de completar os equipamentos de descanso com diferentes modelos de sommiers rebatíveis, cabeceiras e almofadas disponíveis com este tecido Ecolife, disponível numa paleta de cores neutra e simples, que transmite equilíbrio e elegância ao quarto.

Historial de qualidade

A Maxcolchon é uma empresa fabricante de produtos de descanso há mais de 15 anos e controla todo o processo de fabrico e venda, sem intermediários. Este procedimento possibilita disponibilizar produtos de maior qualidade a um preço muito mais competitivo do que um fornecedor.

A multinacional com sede espanhola dispõe de mais de 90 lojas físicas em Espanha e uma loja online que fornece serviço ao mercado espanhol, francês e português. Não conta com stock na fábrica, sendo que todas as encomendas são criadas especificamente para cada cliente. Pode, por isso, garantir uma personalização superior em relação a outras companhias de descanso. Permite ainda oferecer colchões personalizados, para que o cliente escolha o tipo de colchão que deseja com largura, comprimento e espessura específicas.

Catálogo: equipamento para um descanso perfeito

Os clientes têm à disposição uma vasta gama de colchões viscoelásticos, de látex, molas e de espuma que, a par de outros produtos – como sommiers rebatíveis ou fixos, bases estofadas, cabeceiras, almofadas e roupa de cama –, podem criar um equipamento de descanso perfeito.

O catálogo de colchões da Maxcolchon conta com um período experimental de 100 dias e oferece aos clientes inúmeras formas de pagamento, para que ninguém tenha de abdicar de um descanso de qualidade, destacando-se o financiamento sem juros. Em suma, todo o conforto, 100% sustentável.