É atleta nas horas vagas? A Betano está à procura de novos talentos. Candidate-se!

Acorda de madrugada para ir treinar, antes de um longo dia de trabalho? Ou aproveita para suar um pouco já a altas horas, após um dia cansativo? Aproveita o fim de semana para vestir o equipamento e dedicar-se ao seu desporto de eleição? Diz não a jantaradas ou a saídas à noite porque o treino tem prioridade? Seja a correr, a nadar, a praticar artes marciais ou a remar, a sua história é a história de um herói e, acredite, os seus feitos são extraordinários.

A pensar na paixão, perseverança e dedicação de todos os que sonham com um lugar no pódio, a Betano abriu mais uma vez o seu programa de responsabilidade social Heróis Betano, que neste momento tem em ativo seis projetos de desporto amador, que envolvem dezenas de atletas.

Este projeto teve início no final de 2021 e consiste no apoio dado pela Betano a atletas, equipas ou instituições com objetivos desportivos ambiciosos, mas que não têm os recursos necessários para os alcançar. Muitos deles atletas semiprofissionais, com trabalhos e carreiras "normais", que se dedicam ao desporto nas horas vagas.

Quer candidatar-se ao Heróis Betano?

Preencha o formulário com os seus dados, e partilhe a sua história pessoal e desportiva.

"É aqui que a Betano entra, damos o apoio necessário, financeiro, logístico e de divulgação, para que estes atletas que trabalham arduamente para alcançar os seus objetivos desportivos tenham todas as ferramentas necessárias. Do lado deles ficam o esforço e o empenho necessários para ser um Herói. Estamos muito satisfeitos com o balanço destes primeiros dois anos, em que temos visto o programa crescer e isso reflete-se também na performance dos nossos atletas. Sem dúvida de que o apoio ao desporto e à inclusão através deste nosso programa de responsabilidade social é uma das nossas grandes apostas", diz Inês Andrade, Communications & PR manager da Betano Portugal.

O programa começou com cinco histórias inspiradoras: Hélio Fumo, Hugo Rocha, Iron Brothers, Norberto Mourão e Paulo Alves, e aos quais se juntaram em 2022, Sónia Túbal, Maria Manuel Lopes, José Sousa e o Projeto Sexto Sentido. Agora, é a sua vez!

Após dois anos de iniciativa, a marca volta a convidar mais heróis para se juntarem à família Betano, basta ter mais de 18 anos e candidatar-se em herois.pt. As candidaturas podem ser individuais ou coletivas, uma vez que a iniciativa se destina a atletas ou a equipas amadoras. A seleção é feita por um painel de jurados da Betano com base em critérios como a história desportiva do candidato, os seus objetivos, assim como os desafios e obstáculos que enfrentam e o tipo de apoio que necessitam.

Inscreva-se, torne-se um herói Betano e suba ao pódio.



Herói Betano de trail run Hélio Fumo, de 40 anos, começou a correr por influência de um primo, mas depressa descobriu que correr era mais uma paixão e vocação. Mestre em Psicologia Social e das Organizações e atual campeão nacional de trail, representou Portugal no Mundial de Trail e Corrida de Montanha, na Tailândia, em novembro de 2022. Hélio Fumo é ainda o protagonista do Alimenta Esta Corrida, projeto social desportivo que ajuda a angariar bens alimentares para os mais desfavorecidos.

Heróis Betano de Triatlo Miguel e Pedro Pinto (ou Iron Brothers), de 37 e 35 anos respetivamente, são dois irmãos e autênticos embaixadores pela inclusão no desporto em Portugal. Juntos participam em provas desportivas de corrida e triatlo. Pedro tem paralisia cerebral, mas nunca deixou que isso lhe limitasse os sonhos. Puxado e empurrado pelo irmão Miguel, treina para ser uma voz ativa na ajuda à paralisia cerebral e à inclusão no desporto. Em 2022, os Iron Brothers participaram no Campeonato Europeu de Ironman, em Hamburgo, na Alemanha.