Férias em Espanha: como viajar em segurança

Sabia que é possível viajar em segurança mesmo em tempos de covid-19? Não precisa de guardar as viagens no fundo da gaveta! Começamos por deixar, desde já, um conselho para os futuros viajantes: o segredo está em planear as férias com antecedência! Se começar agora, com tempo, vai ter tudo pronto para quando o momento de se poder viajar em segurança chegar. Seja em destino urbano, natureza ou praia, com todas as regras de segurança, é possível ter uma viagem tranquila.

Logo que seja possível viajar, em toda a segurança, os destinos e o setor turístico esperam recebê-lo para uma experiência única e segura. E não precisa de ir muito longe: Espanha está aqui ao lado! Com tudo o que poderíamos desejar: praia, cidade, natureza, gastronomia, cultura, desporto, bem-estar...

Então, como se viaja em tempos de covid-19? Para quem está desejoso de voltar a viajar, preparamos os melhores conselhos com a ajuda do Turismo de Espanha. Estas recomendações vão ajudá-lo a viajar em segurança e tranquilamente para qualquer canto do mundo.

O Turismo de Espanha dá o mote à campanha TravelSafe com um micro site dentro do portal oficial onde pode encontrar as recomendações-chave para praticar um turismo seguro. Em travelsafe.spain.info tem todas as respostas para as questões que deve ter em conta no momento de planificar a próxima viagem





O primeiro passo, a pensar nas próximas férias, é escolher um destino para o qual é permitido viajar a partir de Portugal e informar-se sobre as restrições e/ou condições aos viajantes do país de destino (exigência de testes de diagnóstico, quarentenas, etc...). Se escolher viajar para o país vizinho, toda a informação relevante está em spain.info.

Checklist do viajante • Não existem restrições de viagem a partir de Portugal • O destino não tem restrições de entrada para cidadãos portugueses • O destino não aplica quarentena obrigatória a cidadãos portugueses • Portugal não aplica quarentena ao retornar – um check seguro de momento! • Formulários que deve preencher • O destino exige testes diagnósticos que comprovem que o viajante está livre de covid-19 antes da entrada no país de destino • Seguro de viagem com cobertura de cancelamento e seguro médico • Documentos a ter em conta: _ Passaporte ou documento de identificação

_ Visto de turista

_ Certificado internacional de vacinação

_ Documentos impressos com as reservas (hotéis, museus, carros...)







Com a ajuda do Turismo de Espanha, deixamos-lhe alguns conselhos que vão facilitar a planificação da próxima viagem, seja qual for o destino:

Check às medidas adequadas

Antes de reservar um alojamento, sobretudo se rural ou local, verifique sempre se o estabelecimento tem e segue as medidas adequadas de higiene e segurança. Hospede-se com baixo risco de contágio. Tal como deve esperar que todos os espaços cumpram as medidas, cabe-lhe também respeitar todas as normas em vigor! Lave as mãos com regularidade, use gel desinfetante antes e depois de qualquer contacto, obedeça às normas obrigatórias e siga sempre as recomendações. Ao seguir estas normas, está a colaborar para reduzir o risco ao mínimo!





Dever online Tudo o que for possível executar online faça-o. Desde o check-in aos pagamentos, dê sempre preferência ao modo não presencial ou sem contacto. Recomenda-se fazer todas as reservas possíveis com antecedência – visitas a museus e galerias, reservas de restaurante, entradas para parques ou bilhetes de espetáculos... – e descarregar todos os comprovativos no telemóvel. Nos locais, escolha pagar com o cartão contactless ou com o smartphone. Se o espaço tiver opção de códigos QR para consultar o menu digital ou o programa de visita, faça uso dos mesmos!



Duas "toalhas" de distância Quer na praia, quer na rua, quer na natureza... mantenha os 2 metros de distância de segurança em qualquer situação, até mesmo dentro de água, em relação às pessoas com quem não tem convivência. Se o vento soprar, aumente o tamanho desta "toalha"! No plano de viagem, dê preferência aos lugares e às horas em que se preveem menores aglomerados de pessoas. Assim, é mais fácil garantir o distanciamento. Uma boa opção: fazer compras no pequeno comércio local, de bairro! Para as refeições, prefira as esplanadas, takeaway ou os serviços de entrega a casa. É também mais seguro viajar com um grupo menor de pessoas.





Proteção a todo o instante Leve a máscara consigo para todo o lado e use-a em todos os momentos recomendados. Mesmo em situações em que o uso de máscara não é obrigatório, tenha-a sempre à mão! É o complemento essencial para qualquer saída. Desta forma, está a proteger-se e a reduzir os riscos. Não se esqueça das devidas reposições na mala! Para se proteger e proteger os outros, evite partilhar objetos e reduza qualquer contacto com as superfícies. Um gesto simples: evite os elevadores o máximo possível e use as escadas!

Informe-se antes!

É possível que alguns espaços tenham modificado os horários e, em muitos, a capacidade pode ser limitativa (em restaurantes, lojas, praias, parques...). Verifique todas as restrições antes da viagem. Evite as horas mais movimentadas e as aglomerações, com especial atenção para as deslocações nos transportes públicos. Opte por desfrutar do destino a caminhar, de bicicleta ou de trotinete elétrica. Caso tal não seja possível, procure transportes alternativos – como táxis – para as deslocações nas horas de maior afluência.

Lembre-se de que, antes de qualquer viagem, se recomenda o registo dos dados na aplicação Registo do Viajante, de forma a facilitar eventuais situações de emergência ou necessidade. Siga estes conselhos de TravelSafe do Turismo de Espanha para desfrutar tranquilamente da viagem e aproveitar o tempo de forma saudável!