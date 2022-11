God of War em “assalto” ao metro de Lisboa

Já imaginou o que seria entrar dentro de um jogo? Embarcar numa aventura épica, explorar paisagens míticas, enfrentar criaturas, monstros e deuses, entrar em batalhas proféticas, lutar contra as ameaças temíveis... Será que sairia em pé? Não lhe vamos dizer que entrar realmente no God of War Ragnarök, o novo jogo da PlayStation, é possível. Mas... Vai poder mergulhar totalmente no universo deste jogo com uma viagem por quatro reinos da sequela do aclamado God of War (lançado em 2018).

Para celebrar o lançamento do jogo God of War Ragnarök – um dos jogos mais aguardados dos últimos anos e disponível em exclusivo para PlayStation 4 e PlayStation 5 – foi preparado um takeover à estação de metro do Marquês de Pombal, em Lisboa, e a uma carruagem do metro de Lisboa, que já estão decoradas a rigor com temáticas do jogo God of War Ragnarök.

Experiência imersiva

Durante um mês a estação de metro do Marquês de Pombal vai estar inteiramente decorada com elementos dedicados ao jogo. Já a decoração da carruagem do metro vai durar três meses. Esta experiência permite entrar numa viagem por quatro reinos disponíveis no jogo – Midgard, Muspelheim, Svartalfheim, Niflheim – e viver de forma mais imersiva a narrativa épica do jogo que já chegou à PS4 e PS5 em Portugal. Não vão faltar oportunidades para apanhar "o comboio" desta aventura. Esta é uma ação com escala internacional, vivida em simultâneo em diversas estações de metro de vários países.

Modelo exclusivo Sanjo

A viagem pelos reinos do jogo continua com o lançamento de uma coleção especial e exclusiva que resulta da parceria entre a PlayStation Portugal e a icónica marca de sapatilhas portuguesa Sanjo. Os modelos são inspirados em seis dos reinos do God of War Ragnarök – Midgard, Alfheim, Svartalfheim, Helheim, Muspelheim e Niflheim. Esta é uma edição totalmente exclusiva que não estará à venda, no entanto basta estar atento aos canais oficiais da PlayStation Portugal e a oportunidade de ganhar uns ténis desta coleção especial poderá surgir.

Lançamento do ano na indústria gaming

De produção do Santa Monica Studio, o jogo God of War Ragnarök é a sequela do adorado God of War. Neste jogo (classificado com 94 pontos no Metacritic e aclamado pela crítica nacional e internacional), Kratos e Atreus aventuram-se em cada um dos nove reinos em busca de respostas, enquanto as forças de Asgard se preparam para uma batalha profética que anuncia o fum do mundo. Pelo caminho, Kratos e Atreus exploram paisagens míticas e enfrentam inimigos temíveis, sob a forma de deuses nórdicos e monstros. Com a ameaça do Ragnarök cada vez mais perto, Kratos e Atreus terão de escolher entre a sua própria segurança ou a segurança dos reinos.

Jogo já está disponível

Lançado a 9 de novembro, o jogo God of War Ragnarök é um exclusivo para a PS5 e PS4 e já se encontra à venda tanto na PlayStation Store como nos pontos de venda habituais. Há três edições à escolha: Edição Standard para PS4 (PVP €69,99), Edição Standard para PS4 e PS5 (PVP €79,99) e Edição Digital Deluxe (PVP €89,99) – esta versão especial traz extras, livro de ilustrações, banda sonora e conjunto de avatares. Fica a nossa dica: não precisa de pensar muito naquela prenda especial! Apresse-se a comprar antes que esgote.