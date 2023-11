Na apanha da azeitona? Estas máquinas são indispensáveis

Se tem um olival e está a preparar-se para a apanha da azeitona – que decorre, habitualmente, entre novembro e janeiro –, saiba que há forma de aumentar a produtividade e retirar o máximo partido da sua produção. Antes, durante e depois da colheita, estas máquinas permitem terminar a jornada da apanha da azeitona sem grandes esforços e com os melhores resultados. Tudo o que precisa está na gama de olival da STIHL, que garantidamente tem os seus melhores aliados. Há duas novidades a destacar: os varejadores SPA 130 e SPA 140. Já lá vamos.

Durante a colheita

É dos que ainda pegam na escada e se põem a subir e a descer, a mudar o posicionamento à volta da árvore, na perspetiva de conseguir chegar aos recantos mais longínquos? Ou dos que ainda trepam pelos troncos acima? Todos os anos há registo de quedas que acontecem no contexto da apanha da azeitona. Mas as quedas podem ser evitadas. Com um varejador consegue alcançar os ramos mais altos e sem esforço. Estenda uma mantilha no chão, que vai permitir a recolha fácil da azeitona após o varejamento da árvore, e aprecie a mantilha a encher-se de produto.

Na gama STIHL encontra varejadores a bateria e varejadores a gasolina. Estes varejadores são desenvolvidos no olival ibérico com base nas necessidades dos utilizadores e na experiência dos concessionários da marca e dos engenheiros da STIHL na Alemanha.

As novidades: a nova gama de varejadores a bateria

Fiáveis e eficazes, estes novos varejadores permitem uma recolha a 100% da sua colheita. São mais ligeiros, com um peso reduzido e um design ergonómico. Os varejadores a bateria da gama STIHL estão disponíveis em duas versões, ambas com a mesma tensão (36V), autonomia (180 minutos) e a mesma largura de trabalho (525 mm). Diferem apenas no comprimento e no peso. No caso do varejador de varetas SPA 130, que pesa 2,6 kg, o comprimento é fixo – 2,20 metros. Já o varejador de varetas SPA 140, que pesa 3,1 kg, permite utilizar um comprimento extensível entre os 1,80 metros e os 2,45 metros.

Varejadores a gasolina

Indicado para trabalhos de colheita profissional, estes varejadores aliam potência e durabilidade a um design ergonómico, o que permite obter o máximo rendimento e uma utilização confortável durante toda a apanha. Estão disponíveis em dois modelos – os varejadores de gancho e os varejadores de varetas de carbono. Ambos estão equipados com um sistema antivibração STIHL, o que os torna confortáveis mesmo em aplicações mais prolongadas.





Sopradores para recolher a azeitona no solo Se as azeitonas mais maduras já caíram ao chão, nada como recorrer à ajuda dos sopradores para uma recolha eficaz, minimizando o desperdício. Na gama STIHL encontra sopradores de mão ou sopradores de mochila, ambos com opções a gasolina e a bateria.

SOPRADOR DE MÃO STIHL – BGA 200

Após a colheita

Depois de cada colheita é preciso não esquecer um passo importante que vai influenciar a qualidade da produção no ano seguinte: a poda. A poda vai rejuvenescer o seu olival, deixando as oliveiras como novas. Com a gama da STIHL tem à mão a leveza e a precisão de que as suas oliveiras precisam após cada colheita. Para rejuvenescer o seu olival pode recorrer às motosserras a bateria ou motosserras a gasolina e às podadoras de altura a bateria e a gasolina – com modelos adequados para cortar os ramos mais baixos do olival intensivo e modelos apropriados para cortar os ramos mais afastados.

Preparar o ano seguinte

Mantenha o solo preparado eliminando a erva do terreno através do corte com as foices a motor – disponíveis nas versões a gasolina e a bateria – da gama STIHL. Ao manter o solo preparado, está também a reduzir a necessidade do uso de herbicidas.

Todo o ano

Durante o ano, não se esqueça de manter o olival bem protegido. Pode recorrer aos atomizadores e pulverizadores da gama STIHL, também disponíveis em bateria ou gasolina, que permitem aplicar produtos fitossanitários granulados, líquidos e em pó. Existem opções com diferentes capacidades de depósito, peso, pressão e caudal máximo de ar. Só tem de escolher o mais adequado para o seu olival. Na dúvida, recorra à ajuda dos especialistas STIHL.

E como nem só de árvores e de azeitona se faz o olival, há que manter preparado todo o equipamento usado na colheita, no transporte, na preparação, na moagem da azeitona... Mantenha a limpeza em dia com as lavadoras de alta pressão que eliminam sujidade, gordura do lagar, lama do trator… E ainda poupa água – com uma poupança de 80%.

As máquinas estão em bom estado e preparadas? Com o gestor de frotas STIHL Connected consegue saber onde e em que estado se encontram as suas máquinas, garantindo assim que tem todo o equipamento à mão e operacional para todas as ações no olival.

A gama mais completa para os olivais

A STIHL garante não só eficiência em toda a colheita, mas também o rejuvenescimento das árvores após a colheita e a introdução de nutrientes anterior à colheita. Tudo graças à gama mais completa de máquinas para o olival. Com máxima potência e grande autonomia, as máquinas desta gama estão prontas para trabalhar ao máximo desempenho, sem esquecer a comodidade de quem as utiliza – estas máquinas são também mais silenciosas, proporcionando uma jornada laboral mais saudável. Além disso, contam com a garantia de qualidade STIHL, respeitando as normas de gestão de qualidade e ambiental.

Encontre o concessionário STIHL mais próximo de si em stihl.pt.